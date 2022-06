El dimarts 14 de juny es va celebrar a Juno House una taula rodona sota el nom Lobby, Salut i Innovació , on han participat quatre ponents expertes en el sector , i en què s'ha tractat l' impacte que tenen els lobbies al sector de la salut, a més de debatre sobre la importància de la innovació com una clau de creixement .

Les ponents de la taula rodona. Foto: Athenea Healthcare Group

Entre les ponents participants hi ha la Business Partner de la consultora de sanitat A thenea Healthcare Group i empresària Belén Marrón que, a més, ha actuat com a moderadora. Així mateix, ha iniciat l'acte amb un speech sobre la situació actual que travessa el sistema de la salut i com hi ha intervingut la tecnologia: “La unió entre el món tecnològic i el de la salut és el complement perfecte per accelerar la investigació i la millora dels pacients i de les seves famílies, però per això hem de promoure un escenari en què es produeixin canvis legislatius”, ha assenyalat.



Un dels temes destacats que s'ha plantejat a la taula rodona ha estat la regulació d'un Fast Track "per a l'avaluació i el finançament de les teràpies digitals que permeti que arribi al mercat abans que estiguin obsoletes", tal com ha assegurat Yolanda Puiggròs , Partner de RocaJunyent i també participant a la www.atheneahealthcare.com taula rodona. “Espanya necessita que es reguli. Alemanya ja ho ha fet amb èxit i França hi és. Serà l'única manera de fer arribar ràpidament als pacients els avenços tecnològics a mesura que se succeeixin”, ha reiterat.



També ha aportat la seva visió com a ponent Mar Alarcón , Partner de 1 9N Strategies -soci corporatiu de l'Associació de Professionals de les Relacions Institucionals (APRI)-, que ha posat en valor la funció dels lobbistes: “Realment som traductors, perquè el nostre treball consisteix a aconseguir que la innovació i la regulació s'entenguin. A dia d'avui necessitem veritables espais de confiança per aconseguir la col·laboració publicoprivada”.



D'altra banda, Eva Rosell, General Manager de Barcelona Health Hub , ha indicat que estan impulsant “la transferència tecnològica per canviar el paradigma actual”. “Ara anem al metge i li preguntem que ens passa, mentre que en un futur serà el metge qui ens trucarà i ens advertirà del que ens pot passar. Tot i així, falta col·laboració entre el sector públic i privat”, ha posat com a exemple.



Finalment, cal destacar la presència durant l'acte de Meritxell Masó , secretària general del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Així mateix, tots els assistents a la taula rodona també han rebut un targetó de regal de cortesia d´un dels col·laboradors de l´esdeveniment, l´empresa de saló de perruqueria i bellesa Backstage BCN.

Athenea Healthcare Group reuneix un equip d'excel·lents professionals amb una àmplia experiència en les àrees més essencials i específiques de l'organització empresarial . Els professionals d'Athenea ja han viscut aquesta realitat i saben com cal fer les coses de manera eficaç i eficient. El seu profund coneixement del sector mèdic i corporatiu, la seva importància a la societat, la constant transformació i innovació, la seva complexa regulació i activitat compartida entre sector públic i privat, els permet entendre quins són els problemes a què enfronta la seva activitat diària i què solucions necessita. En un món tan canviant i al qual hem d'adaptar-nos amb rapidesa, tant com a persones com a organitzacions, termes com a governança, diversitat, sostenibilitat, igualtat i medi ambient han de ser part de tota identitat empresarial.





19N Strategies és una consultora de public policy i comunicació que crea espais de confiança des dels quals facilitem el diàleg públic-privat en l'àmbit digital per promoure la innovació sostenible. Són pioners en economia digital i precursors de l'economia de plataformes des dels inicis. Com a emprenedors, coneixen els seus reptes.



APRI, és l' Associació de Professionals de les Relacions Institucionals d'àmbit nacional, sense fins lucratius ni cap caràcter polític. Agrupa i representa totes aquelles persones físiques i jurídiques que tinguin com a activitat professional principal les relacions institucionals, assumptes públics o lobby, entenent-se com a tal la funció de traslladar interessos legítims a les administracions públiques en general i en especial als poders legislatius i executius tant a nivell europeu com a estatal i autonòmic. Compta amb més de 100 associats entre professionals i empreses que advoquen per la normalització de l'activitat a través de la creació d'un registre de grups d'interès, semblant al Registre de Transparència que ja existeix davant del Parlament i la Comissió Europea.



Barcelona Health Hub és una associació privada sense ànim de lucre la finalitat de la qual és generar innovació en salut a través de les TI, promoure startups de l'entorn sanitari perquè arribin a la realitat sanitària pública i/o privada i fomentar la interacció entre startups, organitzacions de salut, corporacions i inversors per activar el canvi digital en salut.



RocaJunyent , és una de les primeres firmes d'advocats espanyoles, compta amb al voltant de 200 professionals. Amb més de 25 anys de vida, té oficines a Madrid, Barcelona, Girona i Tarragona, així com despatxos associats a Palma de Mallorca, Lleida, Màlaga, Sevilla, Bilbao, Burgos i Valladolid. Ofereix assessorament a totes les àrees del Dret, destacant especialment les de Dret mercantil, bancari i financer, processal i fiscal. RocaJunyent és membre exclusiu a Espanya de la xarxa internacional Terralex. El despatx compta amb una destacada reputació internacional, cosa que li ha permès ser reconegut per les més prestigioses publicacions legals, com ara Chambers & Partners, Legal 500, IFLR, ITR i Leaders League.