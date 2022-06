Un britànic va rebre una pallissa i va ser llençat per un penya-segat a Salou aquest diumenge, segons publica Mirror . L'home va quedar amb el crani fracturat i els braços trencats després de ser brutalment copejat i llançat per un penya-segat al municipi de Tarragona. Steen Nodwell, de 29 anys, estava de vacances amb uns amics a Salou i aquest divendres a la nit quan el van perseguir un grup d'homes, afirma la seva família. El pare de tres fills afirma que després va ser atacat i empès per un penya-segat, deixant-ho amb ferides horribles.

Imatges de Steen després de la pallissa - GoFundMe

La seva germana Bethan ha assegurat a Mirror que ara està encallat en un hospital espanyol a la propera ciutat de Tarragona i ha requerit múltiples operacions. En una publicació a GoFundMe, diu: ''Hola, sóc Bethan. Aquesta recaptació de fons és per ajudar el meu germà, que va ser donat per mort mentre estava de vacances a Espanya.

“Steen és un home fort i decidit i aquest incident ho mostra. Una banda de vilatans va perseguir el meu germà i després d'atacar-ho brutalment, el van llançar per un precipici. És només a través de pura determinació i coratge que el meu germà, malgrat les ferides que amenaçaven la seva vida, va aconseguir aixecar-se i caminar a la recerca d'ajuda. Si no hagués fet això, el resultat podria haver estat tràgicament diferent”, explica la germana.

Steen, que és de Weston-super-Mare a North Somerset (Regne Unit), gairebé mor, afirma la seva germana. Aquests homes van intentar matar el meu germà i ara necessitem la seva ajuda. Steen té dos braços trencats, un dels quals és una fractura composta, una mandíbula trencada, una conca de l'ull i el crani fracturats, un pòmul destrossat, lesions internes i més ”, lamenta.

I malgrat que les despeses mèdiques les està cobrint l'assegurança, la germana demana ajuda per tornar a portar Steen al Regne Unit. Pel seu estat físic, no es podrà pujar a un vol fins que passi un any, i necessiten diners per traslladar-lo al seu país amb una ambulància medicalitzada. ''No obstant, hi ha altres despeses amb què necessitem ajuda. “ És un trajecte de més de 18 hores. Necessitem recaptar fons per poder trobar un viatge adequat amb assistència mèdica. No només això, sinó que Steen necessita l'ajuda i el suport de la seva família, que necessitarà estar amb ell ”, conclou.

De moment, es desconeix la identitat de les persones que van agredir Steen. Amb aquest relat, la germana ja ha aconseguit recaptar 7.292 lliures (8.535 euros).