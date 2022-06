El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, ha manifestat que qualsevol proposta de candidatura a uns Jocs Olímpics d'Hivern el 2030 que s'allunyi del "projecte de país i d'Estat" que defensa l'Executiu aragonès tindrà "una resposta absolutament contundent per la nostra part, que portarem a tots els àmbits nacionals i internacionals” perquè s'estaria generant “un problema territorial molt greu i una crisi política també molt greu”.

El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, atén els mitjans de comunicació, després de visitar les obres de la nova seu de la Guàrdia Civil a Saragossa.

Així s'ha pronunciat Lambán en declaracions als mitjans de comunicació, amb motiu de la visita a les obres de la nova Comandància de la Guàrdia Civil a Saragossa, on ha estat present el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska.

" Per descomptat, no crec que el país estigui en aquest moment per afrontar més crisis i més conflictes polítics dels que té ", ha afegit el cap de l'Executiu aragonès.

També ha opinat que l'aposta de la Generalitat "ha estat sempre la d'organitzar uns jocs de Catalunya", com han demostrat, segons ell, anant a Sarajevo a buscar col·laboracions.

"Mai se'ls ha acudit parlar amb Aragó, ni buscar col·laboracions amb nosaltres, tot i que estem força més a prop i compartim l'espai on s'han de fer els Jocs, el Pirineu", ha lamentat el president aragonès.

A més, Lambán ha criticat que s'acusi Aragó que actua portat per un sentiment anticatalanista: "Rebuig absolutament aquest adjectiu, jo no sóc anticatalinsta i vull profundament Catalunya". "Només estic en contra dels que perjudiquen amb les seves polítiques Catalunya", ha apuntat.

El cap de l'Executiu aragonès ha informat, així mateix, que segueixen esperant una resposta per part del Comitè Olímpic Espanyol (COE) a la seva proposta de candidatura, que era “molt sensata, molt justa, igualitària i, a més, molt generosa amb Catalunya”, perquè té les mateixes estacions, les mateixes capacitats i qualitats que el Pirineu català: "Els deixàvem triar a ells en primer lloc a cadascun dels lots", ha explicat.

" El COE encara no ha respost, però Catalunya ja rebutja aquesta proposta, de manera que el que demostra és un grau d'absolut d'intolerància i de menyspreu per Aragó ", ha assegurat Lambán, afegint que així "es treuen definitivament la careta ia les clares diuen al COE ia tothom que ells volen organitzar uns Jocs sols".