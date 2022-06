Incendi a Artesa de Sagre @ep

Deu agricultors estan llaurant des d'aquest dimecres finques a Artesa de Segre (Lleida), algunes sense recol·lectar, per fer tallafocs a l'incendi declarat a Baldomar, una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) d'aquest municipi, segons ha explicat a Europa Press la regidora Maria Bernaus i un dels agricultors que hi ha col·laborat, Albert Castellar.

" He llaurat finques que ja estaven collides i d'altres, de blat i ordi, a punt de recol·lectar que són d'un company ", ha afirmat Castellar.

En roda de premsa, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha agraït aquest dijous la col·laboració dels pagesos a petició de l'Ajuntament d'Artesa de Segre i ha demanat que se sumin més a les tasques de cultiu.

"Aprofito per fer una trucada perquè arribi el nombre més gran de tractors possible, que vagin al punt de control de Baldómar, el camí de la granja de la Pineda, evitant circular per la carretera per no bloquejar l'accés als efectius dels bombers ", ha reclamat Solé.

El cap d'Intervenció dels bombers, Jordi Martín, ha destacat la col·laboració que han tingut de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i dels tractors del territori.

Per part seva, l'alcalde de Baldomar, Josep Calceràn, ha afirmat que al seu poble "ha quedat tot cremat", referint-se a la superfície forestal que ha cremat.