Nova garrotada per a Ángela Dobrowolski , a la qual se li acumulen els problemes. Amb diversos judicis encara pendents amb Josep María Mainat - pel presumpte intent d'homicidi i per saltar-se l'ordre d'allunyament - la Fiscalia ara demana tres anys de presó per a l'exdona del productor de televisió per presumptament falsificar xecs al seu nom.

Arxiu - Ángela Dobrowolski, després de presentar-se davant del jutge



A més, l'acusació pública també sol·licita a l'escrit imposar a l'alemanya una multa de 3.600 euros i li atribueix els presumptes delictes d'estafa, falsedat documental i ús de document d'identitat per algú no legitimat. El fiscal manté que l'agost del 2020, quan Ángela i Mainat estaven en tràmits de divorci i ja no convivien, va ser quan ella va accedir a un talonari de xecs d'un compte del productor.



El talonari era a la casa que havien compartit i ella, sense permís del pare dels seus fills, "va emplenar del seu puny i lletra" un xec per 1.200 euros simulant que s'havia lliurat a favor de la seva germana, incloent-hi una firma falsificada de la seva exparella. Després, va anar al banc per cobrar el xec, mostrant el DNI de la seva germana i va falsificar la signatura per rebre els diners. El fiscal explica que va fer el mateix amb un segon xec, de 2.900 euros, que també va cobrar fent veure que era la seva germana.



El judici per aquest cas se celebrarà el proper 6 de juliol a Barcelona i podria significar el retorn a presó d'Àngela, que ha declarat en alguna ocasió que abans de reviure el seu pitjor malson - va estar a la presó entre gener i juliol de 2021 - seria capaç de fer una bogeria.



Recordem que llavors l'exdona de Mainat va acceptar una condemna d'un any i 7 mesos de presó, que el jutge el va eximir de complir sempre que no delinquís en dos anys, per la qual cosa la llibertat torna a estar en risc.