La Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació del Parlament ha aprovat aquest dijous una proposta de resolució que assegura que el règim que aplica Israel a Palestina "es pot considerar un crim d'"apartheid", cosa que han donat suport al PSC-Units, ERC , CUP i comuns , mentre que Junts ha votat en contra i Vox i Cs s'han abstingut.Una vegada més, els dos socis de Govern tornen a marcar distància en les seves posicions.

El vicepresident del Generalitat, Jordi Puigneró (i) i el president Pere Aragonès (d), en una sessió plenària al Parlament de Catalunya, el 8 de juny de 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya).

En concret, la proposta de resolució registrada per ERC, CUP i comuns i amb esmenes de PSC-Units "reconeix públicament que el sistema que aplica Israel als territoris ocupats és contrari al dret internacional i, d'acord a la definició continguda a l'Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, es pot considerar un crim d'apartheid.

També demana al Govern utilitzar totes les eines de la seva competència perquè les autoritats d'Israel implementin recomanacions d'Amnistia Internacional i Human Rights Watch, i que traslladi al Govern central que "no presti ajuda ni assistència susceptible a contribuir a mantenir aquesta situació", alguna cosa davant del que Junts i Cs s?han oposat i Vox s?ha abstingut.

A més, condemna la "vulneració de drets humans i totes les pràctiques equivalents a l''apartheid' contra la població palestina", i insta el Govern a donar suport a les entitats que treballen sobre el terreny, punts davant els quals s'han abstingut Vox i Cs i que han donat suport a la resta.

PROMOTORS



El diputat de la CUP Carles Riera ha sostingut que "només des del respecte i el reconeixement del dret del poble palestí a l'autodeterminació dels seus territoris i acabant amb el règim d'apartheid" es pot aconseguir una pau sostenible i respectuosa amb els drets col·lectius , segons ell.

La republicana Meritxell Serret ha advertit que la situació "dista de ser una aposta per una resolució democràtica a un conflicte polític i dista d´una resposta que respecti els drets humans", i ha sostingut que la postura de les autoritats d´Israel alimenta el radicalisme .

Des dels comuns, Susanna Segòvia ha criticat que hi ha una "doble vara de mesurar" amb què s'han impulsat sancions per la invasió russa a Ucraïna i que no s'hagin plantejat en aquest cas, i ha demanat accions decidides per part de les administracions per no actuar legitimant la postura d'Israel.

El socialista Ferran Pedret ha dit que la situació "empitjora a mesura que passa el temps, perquè l'apropiació de terres, recursos naturals i hídrics suposa un risc per a la viabilitat" de Palestina i la continuada territorial, en les seves paraules.

CRÍTIQUES I DUBTES



Des de Junts, Quim Jubert ha sostingut que la proposta banalitza l'apartheid, i ha avisat que aprovar-la no tindrà impacte en les polítiques d'Israel però pot perjudicar les relacions amb Catalunya: "Lamentem que el nostre soci de Govern doni suport, posant per davant el seu interès particular als col·lectius i de país”.

Matías Alonso (Cs) ha suggerit als grups proposants que portin aquest assumpte a les Corts Generals, "on hi ha una competència plena en aquestes qüestions", i el diputat de Vox Alberto Tarradas s'ha limitat a expressar l'abstenció del grup parlamentari.

TUNÍSIA



També aquest dijous la Comissió d'Acció Exterior, Transparència i Cooperació ha aprovat una proposta de resolució del PSC-Units en què insten el Parlament a expressar “la seva preocupació pel retrocés en el procés de democratització de Tunísia que s'ha produït des de l'agost de 2021" ia donar suport a les forces polítiques i socials del país.

S'ha aprovat amb el sí del grup proposant, ERC, Junts, CUP i comuns, i l'abstenció de Vox i Cs; i en la seva exposició, el diputat socialista Ferran Pedret ha advertit que "hi ha hagut un procés d'acumulació de tots els poders a la presidència de Tunísia" i que hi ha risc d'involució democràtica en aquest país, segons ell.