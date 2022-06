El canceller d'Alemanya, Olaf Scholz , el primer ministre d'Itàlia, Mario Draghi , el president de França, Emmanuel Macron , i el seu homòleg romanès, Klaus Iohannis , han instat aquest dijous des de Kíev a atorgar "immediatament" a Ucraïna l'estatus de candidat a l'adhesió a la Unió Europea. Una declaració institucional que ha sortit dels líders dels països que estan marcant el rumb del club europeu - juntament amb Romania, que també ha aparegut a la foto per compartir frontera amb Ucraïna- i on no ha estat Pedro Sánchez , ni Espanya .

El president d?Itàlia, Mariio Draghi, el president ucraïnès Volodimir Zelenski, el president francès Emmanuel Macron i el president d?Alemanya Olaf Scholz, d?esquerra a dreta @ep



Els quatre mandataris s'han reunit amb el president ucraïnès, Volodimir Zelenski , al palau presidencial de Mariyinski durant una visita al país que es produeix en plena guerra amb Rússia i en què els líders han traslladat al Govern ucraïnès el seu suport. "Els quatre donem suport a l'estatus de candidat perquè Ucraïna sigui membre de la Unió Europea" , ha afirmat Macron, abans d'indicar que això "vindrà acompanyat d'un 'full de ruta'" i suposarà, a més, que es "tingui en compte la situació als Balcans i, especialment, a Moldàvia”. En aquest sentit, ha recordat que aquest divendres "la Comissió Europea emetrà un dictamen sobre això", mentre que la setmana que ve serà el Consell Europeu "el que decideixi sobre la perspectiva europea". "Podeu comptar amb nosaltres", ha expressat abans d'anunciar que França enviarà sis obusos autopropulsats més 'Caesar' a Ucraïna, segons ha recollit el diari 'Le Figaro'.



"Expressem la fraternal abraçada dels pobles d'Europa a un poble lliure i sobirà l'heroisme del qual suscita admiració i respecte davant l'agressió armada russa. (...) Seguirem al vostre costat per defensar la vostra sobirania i integritat territorial", ha asseverat. Per a Macron, "Europa ha estat capaç d'escollir bàndol des del primer dia de guerra". "El bàndol a favor d'una Ucraïna lliure, del respecte al Dret Internacional (...) i la Carta de les Nacions Unides", ha afegit. A més, ha posat èmfasi que "no estan en guerra amb el poble rus íntegrament" i ha afirmat que "França i Alemanya mai negociaran amb Rússia a esquena d'Ucraïna".

Draghi, per la seva banda, ha assenyalat que Roma "vol veure Ucraïna formar part de la Unió Europea" i ha afirmat que "el missatge més important de la nostra visita és que aquest és el desig d'Itàlia", tal com ha recollit el diari 'Corriere della Sera'. Alhora, ha ressaltat que Ucraïna "vol pau" i ha recalcat que el país "té dret a defensar-se contra l'agressió russa". "A Irpin he sentit l'horror i l'esperança: l'esperança per una reconstrucció i un futur. Som aquí avui per ajudar Ucraïna a reconstruir aquest futur. (...) Volem que puguin triar la pau que considerin acceptable per al seu poble" , ha afegit.



El suport explícit de França i Alemanya, fins ara més reticents, juntament amb Itàlia i Romania, des de Kíev es produeix la vigília que la Comissió Europea emeti el dictamen formal sobre la sol·licitud d'adhesió d'Ucraïna, una opinió que s'espera favorable després dels gestos reiterats de la cap de l'Executiu comunitari, Ursula von der Leyen, però que queda per veure si estarà condicionada d'alguna manera.



L'avaluació que adopti aquest divendres el Col·legi de Comissaris, a més, servirà com a base per a la discussió que tindran a la cimera dels propers 23 i 24 els caps d'Estat i de Govern europeus per decidir no només què responen a la petició d'entrada al club d'Ucraïna, sinó també de Geòrgia i Moldàvia.



A l'últim Consell Europeu, va ser el mateix Draghi qui va advertir que, dels "grans països", únicament Itàlia estava a favor d'atorgar a Ucraïna l'estatus de candidat , deixant així en evidència les reserves de França i Alemanya.



SITUACIÓ AL MAR NEGRE



Draghi ha instat, a més, a aconseguir que Rússia "desbloquegi el mar Negre" perquè els vaixells puguin abandonar els ports ucraïnesos davant el temor que la situació actual provoqui una forta escassetat d'aliments que porti a conseqüències catastròfiques, especialment a països més pobres . "L'única manera d'aconseguir això és mitjançant una resolució de l'ONU que reguli els corredors al mar Negre", ha manifestat durant la roda de premsa conjunta a Kíev, si bé Moscou s'ha negat diverses vegades a donar suport a aquesta mesura.



El 'premier' italià ha lamentat que la crisi humanitària a Ucraïna "no ha de portar a una catàstrofe global", i ha instat Europa a "enfrontar-se al desafiament com a coratge, el mateix que ha mostrat Zelenski" . "Tenim dues setmanes per retirar les mines. La collita arribarà a finals de setembre i hi ha una sèrie de dates que fan que estiguem cada cop més a prop de la tragèdia. Necessitem crear corredors amb urgència per salvaguardar el transport de gra", ha sostingut abans de donar "tot el suport" a l'obertura d'investigacions sobre "possibles crims de guerra comesos per Rússia".



Zelenski ha aprofitat l'ocasió per recordar que “una agressió contra Ucraïna és una agressió contra tota Europa i els seus valors” i ha donat les gràcies als líders europeus pel seu suport. Davant d'aquest atac, ha dit, "només una postura europea comuna és possible". "Rússia segueix endavant amb la seva ofensiva, especialment al Donbàs. L'agressor ha d'entendre que no té més alternativa que la pau", ha insistit, segons informacions de l'agència de notícies Ukrinform.



Sobre l'adhesió a la UE, ha destacat que la presència d'Ucraïna "reforçarà el bloc" i ha indicat que l'estatus de candidat "pot ser la decisió més important per a Europa a la tercera dècada del segle XXI".



Tot i això, ha admès que "el camí cap a la UE no és d'un sol pas" i ha assegurat que Ucraïna "està preparat per treballar i convertir-se en membre" del bloc. "Els ucraïnesos ja s'han guanyat el dret a iniciar el camí cap a la candidatura", ha puntualitzat.



ELS BALCANS OCCIDENTALS



El canceller alemany ha advocat, alhora, per "apropar" també els països dels Balcans Occidentals a la UE davant l'amenaça de Rússia per a la regió i ha matisat que es tracta d'una qüestió de "credibilitat europea". "Es tracta de complir la nostra promesa respecte a un assumpte que fa anys que està estancat", ha manifestat.



"Hi ha criteris clars per a l'accés a la UE que han de ser aconseguits per tots els candidats", ha aclarit abans d'explicar que això fa referència, particularment, a les normes comunes sobre democràcia i Estat de Dret. Scholz, que ha subratllat que "la democràcia és el punt d´unió de la UE", ha fet una crida a "modernitzar les estructures i els processos interns per preparar-se per a aquestes qüestions".



D'altra banda, ha promès que Alemanya lliurarà a Ucraïna ajuda militar "tant de temps com calgui". "Estem ajudant Ucraïna mitjançant l'enviament d'armes i ho farem sempre que ens ho demani", ha afegit.



A ell s'hi ha sumat Iohannis, que també s'hi ha pronunciat durant la roda de premsa. El mandatari romanès ha argumentat que "és responsabilitat" d'Europa "ajudar els ucraïnesos a construir el seu futur".



"És el nostre deure actuar. (...) Ens estem centrant en la necessitat de pau, la reconstrucció del país i el futur. Som aquí amb el president Zelenski perquè sabem que aquesta és la nostra obligació", ha exposat.



Poc abans, el president romanès ha lamentat que "no hi ha paraules per descriure la inimaginable tragèdia humana i la destrucció terrorífica" que ha pogut veure durant la visita a Irpin i ha demanat que els responsables "siguin portats davant la Justícia".