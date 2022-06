El president de la Generalitat, Pere Aragonès i la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, durant l'acte d'obertura de la nova oficina de Google, a 1 de juny del 2022, a Barcelona, Catalunya (Espanya). Es tracta de la segona - David Zorrakino - Europa Press

Representants de la Generalitat de Catalunya i del Govern central es reuneixen aquest divendres a les 12 hores a Barcelona en el marc de la subcomissió tècnica de la Comissió Bilateral d'Infraestructures per analitzar les causes de la baixa execució de les inversions en infraestructures previstes per l'Estat a la comunitat autonòmica el 2021.

Aquesta reunió, que el Govern ha insistit en les últimes setmanes que és tècnica i "en cap cas política" , es va gestar durant la trobada informal entre la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la presentació de l'oficina de Google a Barcelona el 1 de juny passat.

La trobada es va fer dos dies després de la publicació de l'informe de distribució territorial de la inversió del sector públic estatal del 2021, en què es va recollir que l'Estat només havia executat el 35% de les inversions previstes a Catalunya, la comunitat autònoma amb un menor percentatge.

Aragonès, que va estar acompanyat pel vicepresident, Jordi Puigneró, i el conseller Roger Torrent, va reclamar a Sánchez una reunió per aclarir els motius d'aquest percentatge i estudiar projecte per projecte, cosa que la ministra també ha demanat amb insistència les últimes setmanes.

Fonts de la Generalitat han explicat que l'ordre del dia previst preveu que el Govern expliqui els motius de la diferència entre allò pressupostat i allò executat , i fer un seguiment de les actuacions del Pla de Rodalies i de la situació del dèficit d'explotació de Rodalies .

A més, es farà un seguiment de les inversions estatals a la xarxa viària, en un moment en què els embussos a l'AP-7 s'han multiplicat per l'augment de fins a un 40% dels vehicles que la fan servir des de la fi dels peatges, el setembre passat.

REPRESENTANTS

El Govern ha explicat aquest dijous en un comunicat que la seva representació estarà liderada pel secretari general de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font; la secretària general de la Presidència, Núria Cuenca, i el secretari general d'Economia, Jordi Cabrafiga.

A més, hi seran presents el director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Bernat Costas ; el president de l'Associació de Municipis de Catalunya, Lluís Soler ; i la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya, Olga Arnau .

Per la seva banda, la representació estatal estarà formada pel secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores ; el director general de Cooperació Autonòmica i Local, Fernando Galindo , i pel director general de Pressupostos, Javier Sánchez Fuentefría .

La reunió es produeix en un moment en què la Generalitat dóna per congelades les relacions amb el Govern arran del cas d'espionatge a líders independentistes amb el programa Pegasus i per això han mantingut que aquesta trobada és de caràcter tècnic i van rebutjar que hi participessin consellers ni ministres.

Des que va decidir minimitzar la relació amb el Govern pel cas Pegasus, l'Executiu català ha argumentat que la congelació de relacions no ha d'evitar que la Generalitat pugui abordar amb l'Estat assumptes que puguin beneficiar la ciutadania, com consideren que és el cas de lexecució dinversions o les infraestructures.

DARRERA REUNIÓ

La darrera reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures Generalitat-Estat va ser el 16 de novembre passat i va comptar amb la presència La secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, i el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori , Jordi Puigneró, entre d'altres.

La reunió va servir per acordar el traspàs a Catalunya entre 270 i 300 milions d'euros el proper any corresponents al dèficit d'explotació del servei de Rodalies.

Un altre dels acords que es va aconseguir va ser fer efectiu el pagament a la Generalitat corresponent a la disposició addicional tercera de l'Estatut en matèria d'infraestructures del període entre el 2008 i el 2013, que es va xifrar en 559 milions d'euros.