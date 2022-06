El futur de la cirurgia passa per aconseguir abordatges cada cop menys invasius i aconseguir una major precisió. En línia amb aquesta idea, l'Hospital Quirónsalud Barcelona va incorporar a les seves instal·lacions el 2021 la plataforma de guiatge robòtic per a columna Mazor X Stealth™ Edition, fabricada per Medtronic. Un any després, l'equip liderat pel Dr. Pablo Clavel , director de l'Institut Clavel de l'Hospital Quirónsalud Barcelona, ja ha realitzat les primeres cent intervencions usant aquest equipament, que ha ajudat a millorar la precisió i l'exactitud en la col·locació d'implants a la columna vertebral.

Hospital Quiró Salut Barcelona. Mazor X Dr. Clavel

“En aquestes intervencions la precisió és fonamental, ja que un petit error mil·limètric pot suposar que el pacient surti amb una lesió neurològica o nerviosa. El braç robòtic ens aporta una gran seguretat en aquest sentit, ja que elimina completament qualsevol possibilitat d'error per un tremolor o un moviment inadequat del cirurgià” , explica el mateix Dr. Pablo Clavel.

El robot Mazor X Stealth™ Edition està indicat per aconseguir una col·locació precisa dels implants que es fan servir en cirurgia de columna, tant percutània o mínimament invasiva com oberta. Gràcies a la combinació de programari avançat, tecnologia robòtica i elements de navegació i instrumentació per ajudar el cirurgià, s'aconsegueix una trajectòria precisa i segura en els procediments quirúrgics.

L'exploració de noves possibilitats

Aquest primer any de treball amb la plataforma Mazor X Stealth™ Edition ha servit perquè l'equip de neurocirurgia que dirigeix el Dr. Clavel hagi adquirit una gran experiència en el seu ús i hagi vist, a més, com aquest nou equipament permet més creativitat per part del cirurgià, cosa que facilita explorar noves opcions en cirurgies clàssiques. “El braç robòtic és molt precís i ens permet dibuixar trajectòries que serien impossibles de fer de forma manual per part del cirurgià. Això fa que ens estiguem començant a plantejar nous abordatges, com el lateral o el posterior, per continuar avançant en una cirurgia cada cop menys invasiva”, explica el mateix Dr. Clavel.

Hospital Quiró Salut Barcelona Robot Mazor X Dr. Clavel i Dr. Català

Un abordatge mínimament invasiu es tradueix en menys complicacions durant l'operació i una millor recuperació del pacient. És una nova forma d'entendre la cirurgia que està canviant l'estàndard de les intervencions quirúrgiques . "I es tracta d´un abordatge amb un especial interès en pacients d´edat avançada, com els que operem nosaltres, ja que tenen una condició més fràgil, i evitar riscos i complicacions sempre és positiu" , afegeix el Dr. Clavel. Però per aconseguir aquests abordatges cal una gran precisió, que només és possible amb l'ajuda de robots com el Mazor X Stealth™ Edition, que ha demostrat aquest primer any el seu gran potencial en aquest sentit.

Guiat durant l'operació i reducció a la radiació

Amb la seva tecnologia exclusiva de navegació, les imatges preoperatòries i el pla realitzat abans de la intervenció es fusionen de forma senzilla i directa amb imatges obtingudes mitjançant escòpia o bé mitjançant el TAC intraoperatori O-arm II, que proporciona encara més exactitud. “Nosaltres tenim les imatges preoperatòries anteriors a la intervenció. Les introduïm a l'ordinador del robot i dibuixem sobre la pantalla la trajectòria i la mida exacta de la instrumentació que volem col·locar en aquest pacient. El braç robòtic després el que fa és seguir aquesta adreça, aquesta mida d'implant i aquesta angulació que nosaltres li hem donat. Tot això ens permet aconseguir una exactitud que no tenim amb cap altre sistema” , afegeix el Dr. Clavel.



L'exactitud que proporciona el programari i la presència de càmeres de navegació al mateix robot fan que l'adquisició d'imatges sigui ràpida i senzilla, per la qual cosa és la tecnologia de navegació que treballa amb la menor quantitat de radiació possible. Així, s'aconsegueix una reducció del 97,8% en el temps de fluoroscòpia i un 98,2% de reducció també a la radiació generada en comparació amb una cirurgia convencional. “Aquesta reducció en la radiació durant la intervenció també és molt important” , finalitza el Dr. Clavel.