Si ja hi havia polèmica per la caiguda d'un tram del viaducte de l'autovia de l'A-6, la discussió pujarà de decibels.

I és que aquesta mateixa tarda, poc abans de les set, ha caigut una altra va del pont d'O Castro, segon han denunciat diversos polítics del BNG, tot aportant fotografies.

Segon enfonsament d'un tram de l'Autovu00eda A6 al límit entre Lugo i León en una foto publicada per Rubén Arroxo

Els nacionalistes estaven visitant la zona per interessar-se pels problemes de trànsit de l'actual desviament, quan ha passat la nova caiguda. "Concelleir@s de la comarca estem a Pedrafita i xusto agora acaba de caure outro va de viaducte. .

El diputat al Congrés Nestor Rego (BNG) ha qualificat el que ha passat de vergonya. El polític acusa el Ministeri de Foment encara no haver donat explicacions de perquè es va produir el primer incident. Ara com ara, només hi ha especulacions, cap dada oficial del motiu d'aquella caiguda.

La Delegació del Govern a Galícia encara no ha confirmat el que ha passat aquesta tarda. Tampoc no hi ha dades sobre possibles danys personals. Cal recordar que grups d'operaris estaven investigant aquests dies el que havia passat a l'altra va.

CRÍTIQUES A MONCLOA

Les exigències al Govern espanyol no provenen només dels nacionalistes. Avui diputats del Grup Popular han registrat una iniciativa al Parlament de Galícia en què demanen al Ministeri de Transports que actuï amb celeritat per donar solució al problema generat després del col·lapse i tancament de la circulació del viaducte d'O Castro, a l'Autovia del Nord-oest (A-6).

Per part seva empresaris de Lugo reclamen al Govern "informació detallada" sobre la caiguda de la A-6 i terminis per a l'obra . Cal recordar que l'autovia està tallada en tots dos sentits , malgrat que en teoria només es van trobar defectes al tram que va cap a la Corunya, que estava en obres quan es va produir la primera caiguda.