Arxiu - Edifici de l'Eixample de Barcelona

El Gremi del Motor ha criticat el nou pla d'usos del districte de l' Eixample de Barcelona aprovat inicialment pel consistori i ha assegurat que és “un altre fre econòmic”.

En un comunicat dijous, l'entitat ha apuntat que el pla "no compta amb el suport ni el consens" d'agrupacions de comerciants i d'altres entitats.

El pla d'usos regula la implantació d'activitats de concurrència pública com a restauració i activitats musicals; establiments alimentaris com a autoserveis i comerços alimentaris amb degustació; i locals vinculats a l'activitat turística com ara el lloguer de bicis i la venda de viatges, entre d'altres.