Els socis compromissaris del Barça van votar favorablement a l'activació de les palanques econòmiques proposades per la junta de Joan Laporta en l'Assemblea General Extraordinària del 16 de juny.

Laporta, en una de les seves intervencions. Foto: FCB

El 'sí' a la venda de fins al 50% de Barça Licensing & Merchandising va rebre un 88% a favor, xifra gairebé idèntica a la de la venda del 25% dels drets de televisió que pugui generar el club, que va obtenir un 87% de vots favorables. A la primera votació van participar-hi 671 compromissaris i a la segona, 586.

D'aquesta manera, Laporta i la seva junta tenen llum verda per començar a treballar en la reconstrucció econòmica de l'entitat. Els actuals mandataris del club esperen obtenir prop de 800 milions d'euros entre les dues operacions.

"UN FÓRMULA1 GRIPAT"

Si en anteriors ocasions Laporta havia fet servir símils sanitaris per referir-se al moment econòmic del club, ahir el president va fer servir la comparació "un Fórmula1 gripat". El president va dir que amb les mesures que ha impulsat la seva junta, "reestructuració del deute, reducció de la massa salarial esportiva, augment dels ingressos, vam aconseguir engegar el cotxe de F1, però era un cotxe que no rodava", tot i que encara queda un llarg camí abans que aquest monoplaça pugui "tornar a la primera filera de la graella per tornar a competir i guanyar".