Representants de la Generalitat i del Govern es reuneixen aquest divendres al migdia a Barcelona en el marc de la subcomissió tècnica de la Comissió Bilateral d'Infraestructures per analitzar les causes de la baixa execució de les inversions en infraestructures previstes per l'Estat a Catalunya el 2021.

Aquesta reunió , que el Govern ha insistit les últimes setmanes que és tècnica i "en cap cas política", es va gestar durant la trobada informal entre la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i el president de la Generalitat, Pere Aragonès, després de la presentació de l'oficina de Google a Barcelona el passat 1 de juny.

Des de la Generalitat expliquen a Europa Press que l'ordre del dia previst preveu que el Govern expliqui els motius de la diferència entre allò pressupostat i allò executat, i fer un seguiment de les actuacions del Pla de Rodalies i de la situació del dèficit d'explotació de Rodalies.

A més, es farà un seguiment de les inversions estatals a la xarxa viària, en un moment en què els embussos a l'AP-7 s'han multiplicat per l'augment de fins a un 40% dels vehicles que la usen des del final dels peatges, el setembre passat.

DARRERA REUNIÓ



La darrera reunió de la Comissió Bilateral d'Infraestructures Generalitat-Estat va ser el 16 de novembre passat i va comptar amb la presència La secretària d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, i el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori , Jordi Puigneró, entre d'altres.

La reunió va servir per acordar el traspàs a Catalunya d'entre 270 i 300 milions d'euros el proper any corresponents al dèficit d'explotació del servei de Rodalies.

Un altre dels acords que es va aconseguir va ser fer efectiu el pagament a la Generalitat corresponent a la disposició addicional tercera de l'Estatut en matèria d'infraestructures del període entre el 2008 i el 2013, que es va xifrar en 559 milions d'euros.