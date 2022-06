El context de pandèmia va accentuar el debat sobre el benestar emocional i la salut mental a sobre de la taula. En molts casos, a més, s'incidia en com afecta els més joves. Per això, l'Ajuntament de Girona va posar en marxa un programa de suport emocional el mes de desembre del 2020.

La presentació dels resultats d'aquest servei. Foto: Ajuntament de Girona

Ara, el consistori ha presentat un primer balanç d'aquest servei a la ciutadania. 253 joves amb preocupació per la pandèmia van acostar-se als espais joves i als punts de trobada juvenil durant l'any passat. La regidora de Joventut, Anabel Moya, afirma que “vam ser els primers a posar en marxa aquest servei i el nostre èxit recau, sobretot, en el fet que els nostres professionals treballen en equip”.

Moya destaca el treball individualitzat, en funció de la demanda de cada jove i la seva situació personal. "Això ha estat possible gràcies al treball coordinat amb altres serveis municipals", remarca la regidora, que diu que "no podem oblidar la salut mental del nostre jovent i per això hem donat les eines emocionals per abordar la situació de la COVID-19 i per poder donar resposta a la demanda que ens feien arribar".

L'Ajuntament ofereix els equipaments municipals de L’Estació Espai Jove, Els Químics Espai Jove i El Güell Espai Jove i vol "mantenir i consolidar" aquest servei.