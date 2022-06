La xarxa de busos metropolitans està experimentant una transició cap a la sostenibilitat. Està previst que la seva flota canviï més de 300 dels seus vehicles (la renovació més ambiciosa dels últims 15 anys) i, de moment, ja ha rebut una trentena d'aquests nous busos.

La presentació dels busos amb l’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i el president de l'AMB, Antoni Poveda. Foto: AMB

L’acte de presentació de la renovació de la flota, impulsada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), es va celebrar el 16 de juny a Sant Boi de Llobregat i ha coincidit amb la posada en circulació dels primers 22 vehicles nous a la ruta que uneix aquesta ciutat amb Barcelona. Els altres vuit també circulen, en aquests casos al Barcelonès Nord.

"Amb aquest pla de renovació de més de 300 nous vehicles per a la flota de bus metropolità de l’AMB fem un nou pas important. Significa una inversió de 120 milions d’euros i suposarà que, l’any 2023, més d’un 60% de la flota de bus metropolità serà sostenible", ha explicat el president de l'AMB, Antoni Poveda, durant l’acte.

En els pròxims mesos, fins al primer trimestre de l'any que ve, s'aniran sumant nous vehicles híbrids i elèctrics a la flota. Actualment, la flota de busos metropolitans és de més de 850 vehicles en servei, el 31% dels quals formen part de la flota sostenible. Després d’aquesta renovació, la flota sostenible de l’AMB passarà a ser del 64%.

MÉS LÍNIES I MÉS FREQÜÈNCIA DE PAS

Els canvis, però, no es limiten a la substitució de vehicles, sinó que va més enllà. Pel que fa a l'àmbit Barcelona-Sant Boi, la línia L75 es convertirà en la línia Metrobús M75 i passarà cada 10 minuts els dies feiners, en lloc de cada 30 minuts, com fa actualment. En una segona fase, el 2023, també es posarà en marxa la línia Metrobús M8, que seguirà l’eix de la C-245 i connectarà Cornellà amb Castelldefels.

Igualment, es millorarà les freqüències de les línies L72, L74, L76, SB1, SB2 i SB3, sobretot en caps de setmana i festius.

Per últim, s'ampliaran les línies E79 i L76, per arribar al nucli urbà, on fins ara no circulaven. Així, la línia E79 es prolonga fins a Molí Nou, i la línia L76 fins al nucli urbà de Torrelles, on connecta amb les línies e20, L62 i L71, millorant la interconnexió.