L'1 de juliol es farà el càsting per trobar actors i actrius per a l'edició de l'any que ve de La Passió de Cervera. Els orígens d'aquesta representació es remunten al 1477, sent la més antiga del món.

Un moment de la resurrecció de Jesús. Foto: La Passió de Cervera

Aquesta cerca de talent s'avança uns mesos, ja que normalment s'acostuma a fer cap a finals d'any, entre novembre i desembre. Des del seu perfil de Twitter, doncs, han fet la convocatòria per al primer dia del mes que ve al Gran Teatre de la Passió de la Capital de la Segarra a dos quarts de vuit del vespre.

Els responsables de la Passió busquen tots els personatges, des dels principals, com Jesús o Maria, fins a secundaris i figurants. Les directrius que han donat és que cal "portar roba còmoda i ganes de passar-ho bé". Es pot rebre més informació a través del correu produccio@lapassiodecervera.com i al telèfon 608 781 012.