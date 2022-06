Els sindicats USO Sector aeri i Sitcpla van convocar sis jornades de vaga/ @EP

L'Agència Catalana del Consum ha enviat un requeriment informatiu a Ryanair perquè informi de les afectacions previstes a Catalunya davant de la vaga de 24 hores convocada pel personal de cabina de la companyia, segons un comunicat.

Els sindicats USO Sector aeri i Sitcpla van convocar sis jornades de vaga --els dies 24, 25, 26 i 30 de juny i 1 i 2 de juliol-- per als tripulants de cabina de passatgers (TCP) de Ryanair per exigir que l'aerolínia reprengui les negociacions que es mantenien durant vuit mesos per aconseguir "tancar un conveni i unes condicions de treball dignes per a tota la plantilla".

El requeriment exigeix informació sobre els vols amb origen o arribada a aeroports de Catalunya que es poden veure afectats per la vaga, el nombre de passatgers d'aquests vols i les mesures que cal adoptar.

La Generalitat també demana a Ryanair que identifiqui els mitjans d'atenció i informació a les persones consumidores quant a les incidències que afecten el funcionament normal de les relacions de consum i de les vies de reclamació.

L'aerolínia té un termini de cinc dies hàbils des de divendres per donar resposta al requeriment de l'administració catalana.