Els Bombers monitoritzaran els raigs de les tempestes seques/ @EP



El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha alertat aquest divendres que les temperatures pujaran un grau o un grau i mig més de mitjana a Catalunya aquest divendres, i segueix el risc molt elevat d'incendis.

Ho ha dit en una compareixença davant dels mitjans, juntament amb el cap de Bombers de la Generalitat, David Borrell, i ha explicat que aquest divendres "és un dia complicat", per les altes temperatures i el risc de tempestes seques amb raigs , que poden revifar els focs.

Alhora, ha reiterat la crida a la prudència dels ciutadans perquè mantinguin "molta precaució" si es desplacen a zones naturals, i ha agraït el lliurament dels Bombers de la Generalitat que treballen diàriament a l'extinció d'aquests incendis.



Per la seva banda, Borrell ha manifestat la importància de "que no es desenvolupi cap altre incendi forestal" al territori, per evitar tenir més simultaneïtat d'actuacions, i ha explicat que tots els incendis actius estan força controlats, en les seves paraules.

"És cert que al llarg d'avui tindrem rebrots, nous incendis amb raigs, i això pot donar la sensació d'alerta, però estem al damunt, i estem treballant amb diferents objectius dins un pla d'acció definit ", ha afegit Borrell .

Així mateix, ha detallat que durant aquest divendres monitoritzaran els raigs i aniran prenent decisions: " No anem darrere dels incendis, ens anticipem a ells. Si alguna zona la mantenim activa, podem permetre'ns que segueixi activa, per evitar problemes més greus".