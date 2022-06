Fotos cedides

Un turista nord-americà ha denunciat als Mossos haver rebut una agressió a l'hotel Turin de Barcelona el passat 16 de juny. Segons ha explicat a Catalunya Press, l'home va rebre la visita d'un amic a l'establiment on s'allotjava. El recepcionista de l'hotel no hauria permès que l'home pugés a l'habitació "de molt males maneres".

Aleshores, el denunciant va demanar les condicions de l'hotel, rebent també una negativa per part del recepcionista. En aquest punt, l'amic va abandonar l'edifici i el turista nord-americà va pujar a la seva habitació a recollir els seus efectes personals.

Posteriorment, de nou a la recepció, va demanar al treballador que s'identifiqués per posar una queixa. Davant la nova negativa, va treure el mòbil per gravar-ho i aleshores va rebre un cop de puny per part del recepcionista.

L'home va sortir de l'hotel i va anar a buscar la policia i, finalment, va interposar la denúncia.