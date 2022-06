La calor no ha de ser excusa per no fer coses. Et proposem 10 plans de tota mena per fer a Barcelona aquest cap de setmana!

-Corpus Christi. Dissabte i diumenge seran els darrers dos dies del Corpus. La Processó, com és habitual, posarà el punt final a una celebració que s'allarga des del passat dia 11. El seguici anirà des de la plaça de Sant Jaume fins a l'avinguda de la Catedral. Sortirà a dos quarts de sis de la tarda i, un cop acabada, se celebrarà la missa.

-Circorts. El festival de circ del districte de les Corts ja s'ha convertit en una cita imprescindible. L'edició d'enguany arriba amb una programació pensada per a tothom amb una graella d'espectacles diferent, atrevida i molt divertida. Ernest Corderoure tornarà a fer de mestre de cerimònies.

-Born Street Food. Graelles, cassoles, producte fresc i molt showcooking, a la gran festa gastronòmica del barri. Joan Bagur, Tapeo Born, els germans Viñaspre i Ikoya Izakaya són alguns dels noms que ja han confirmat la seva assistència. Va començar el dia 17 i s'allargarà durant tot el cap de setmana.

-Fire! Mostra Internacional de Cinema Gai i Lèsbic de Barcelona. El diumenge 19 arribarà a la seva fi, amb les darreres projeccions. Consulta les projeccions per a aquests darrers dies en aquest enllaç.

-Guerra. Exposició creada en exclusiva per a Casa Vicens per Nikki Luna. Mostra la història matriarcal de la lluita abnegada i silenciosa que practiquen totes les dones, per molt “realitzades” que el relat oficial les vulgui fer sentir. L'entrada a la mostra està inclosa en l'accés a la Casa Vicens. La mostra es pot veure fins al 26 de juny.

-Festes Majors. Propostes culturals i locals per combatre la calor. Aquest cap de setmana estan en marxa les celebracions de barris com El Coll, la Font d’en Fargues, la Teixonera, el Fort Pienc, la Vall d'Hebron, Ciutat Meridiana, La Guineueta, Turó de la Peira i la Font de la Guatlla.

-Concert d'Álvaro de Luna. El noi de la veu trencada que cantava a la lluna per curar-la cada nit arriba a la Sala Apolo el 18 de juny a les 9 de la nit. El seu primer disc Levantaremos al sol és una òpera prima que no pretén ser-ho i ve a confirmar que és un dels artistes més sòlids i exitosos d'aquest país en un temps rècord. Pots comprar les entrades aquí.



-Bicicletada i Festa de la Bici. Diumenge 19 a les 10 del matí se celebra aquesta activitat que vol promoure l’ús d’aquest tipus de transport, amb la mirada posada a un model de mobilitat segura, sostenible i saludable. Es tracta d'un itinerari de 12 quilòmetres, pensat per fer en família, i que transcorrerà pel centre de la ciutat.

-Visita comentada a En defensa pròpia: Verdaguer contra la censura. Aquesta activitat, prevista per al diumenge 19 a les 12 del migdia, s'emmarca en la programació de la Gran Festa Verdaguer 2022, que ha celebrat el Museu d'Història de Barcelona.

-Visita comentada al Refugi 307. Proposta perfecta per descobrir un dels refugis antiaeris construïts durant la Guerra Civil amb l’objectiu de protegir la població dels bombardejos indiscriminats que va patir Barcelona. Els diumenges hi ha visites a les 10:30, 11:30 i 12:30.