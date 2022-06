Eleccions andaluses aquest domigo/ @EP

Si les urnes confirmen el bon pols que pronostiquen les enquestes per a Juanma Moreno , el PP defensarà a ultrança un Govern en solitari. Només una caiguda estrepitosa de les expectatives li faria valorar un altre escenari i, en tot cas, no explorarà una coalició amb Vox sempre que el PP sumi més per si mateix que tota l'esquerra.

Però la forta pressió que exerceix Vox sobre el PP no ha fet efecte a Gènova , on creuen que aquest desafiament podria fins i tot beneficiar-los aquest diumenge en la lluita contra l'abstenció.

Dos dies després que s'obrin les urnes, a les files populars entenen que la principal amenaça per a Juanma Moreno és que un excés de confiança en la victòria faci que el seu electorat es quedi a casa, per no parlar de les altes temperatures, que també desmobilitzen.

Vox per part seva manté ferm el seu setge al PP i insisteix que encara que Moreno necessiti un sol vot per revalidar el seu mandat, el preu serà elevat: entrar al Govern de la Junta.

Juanma Moreno ha arribat a promoure una repetició electoral per dissuadir Vox —ia l'esquerra— d'un bloqueig a la investidura. Segons Vox, l'única forma que tenen Alberto Núñez Feijóo i Juanma Moreno de deslliurar-se de Vox passa per aconseguir una "improvable" majoria absoluta o aconseguir un remot acord amb el PSOE.

A les eleccions generals del novembre del 2019, el PP va treure poc més de 7.000 vots a Vox a Andalusia, i gairebé 870.000 andalusos van apostar per la papereta que encapçalava Santiago Abascal, uns vots que li van atorgar 12 dels 52 escons que actualment té el partit al Congrés dels Diputats. No obstant, els sondejos apunten a una frenada dels verds. A Vox se sacsegen els pronòstics dels sondejos i insisteixen que "la millor enquesta és la del carrer"



Feijóo i Moreno no s'han mogut de la seva estratègia de no mirar la dreta en tota la campanya . El PP està disposat a facilitar executius del PSOE a altres territoris si s'obre a impulsar a Andalusia un acord perquè governi la llista més votada. Si Moreno no guanya amb "majoria absolutíssima", ha dit Feijóo mateix aquesta setmana, "entenc que el PSOE ens donarà la solució. Si al PSOE li molesta tant Vox, que ho acrediti".



El candidat del PSOE a la Junta, Juan Espadas , no va trigar a tapiar tota escletxa a l'esperança sobre una possible abstenció dels socialistes, incidint en el "teatrillo" del PP per reclamar ara el que no va permetre el 2018, quan Susana Díaz va guanyar les eleccions, però Juanma Moreno va ocupar la Junta després d?un pacte amb Ciutadans i Vox.

Tots miren Vox i temen cada un dels seus escons. Els andalusos decidiran el seu futur aquest diumenge a les urnes amb temperatures molt altes, tant a l'ambient com entre totes les files electorals.