La piscina, amb la central hidràulica a tocar. Foto: Endesa

Endesa i l’Ajuntament de Pont de Suert, han formalitzat un conveni mitjançant el qual l’empresa energètica cedeix al consistori l’ús dels terrenys situats al costat de la central hidràulica, en els quals es troben les dues piscines d’estiu. Amb aquesta fórmula es regularitza la gestió i ús d’aquest espai, la propietat del qual Endesa ha de mantenir, ja que conté infraestructures de la central hidràulica).

El conveni se suma al que es va signar farà poc més d’un any mitjançant el qual Endesa va donar a l’Ajuntament la propietat de diversos immobles que passaven a ser, d’aquesta manera, d’ús públic. Tots aquests equipaments, així com les piscines, es van construir als anys 50 per part de l’empresa Enher (integrada en l’actual Endesa), juntament amb d’altres de caire també esportiu, cultural i social, per a ús dels empleats que treballaven en la construcció de les grans centrals i preses que s’estaven construint en aquells moments.

L’alcalde del Pont de Suert, Josep Antoni Troguet, ha remarcat que el traspàs d’aquests equipaments a l’Ajuntament, a més del valor cultural, esportiu i lúdic, suposa la "culminació d’un procés d’obertura en el seu ús, que va començar fa uns anys i que te una innegable transcendència social".