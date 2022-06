La ministra de l'Interior del Regne Unit, Priti Patel, ha signat aquest divendres l'ordre que autoritza l'extradició als Estats Units del fundador de Wikileaks, Julian Assange, acusat de càrrecs d'espionatge per la filtració de milers de documents secrets, si bé es pot presentar un altre recurs contra aquesta decisió.

Julian Assange @ep

Assange ha provat en va que els tribunals britànics impedeixin el seu trasllat al país nord-americà, amb l'argument de la seva delicada salut i de la dura condemna que li poden imposar.

"Els tribunals del Regne Unit no han determinat que fos repressiu, injust o un abús procedimiental extradir Assange", per la qual cosa el Ministeri de l'Interior ha explicat que, en aquest cas, no es pot fer res més que donar el vistiplau administratiu al trasllat.

Wikileaks, no obstant això, ha considerat que és "un dia negre per a la llibertat de premsa i la democràcia britànica" i ha confirmat la presentació d'un recurs, la qual cosa previsiblement dilatarà el procés. L'organització ha recordat que Assange s'enfronta als Estats Units a una possible pena de 175 anys de presó.