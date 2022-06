Imatge de l'incendi de Castellar de la Ribera (Lleida) - AGENTS RURALS

Veïns de Castellar de la Ribera (Lleida) han demanat aquest divendres que els serveis d'emergències prioritzin l'atenció als habitatges a l'incendi, han explicat a Europa Press el president de l'Agrupació de Defensa Vegetal del municipi, Armengol Riart, i una veïna que viu a una casa aïllada.

La veïna, Lidia Fàbregas, ha explicat que dimecres ella, el seu marit i els seus dos fills, de 17 i 19 anys van haver de refugiar-se al soterrani de casa mentre el foc arribava a prop de la habitatge.

"Ens vam confinar a la part baixa, perquè hi havia molt de fum i vam començar a demanar auxili, vam parlar amb el Consell Comarcal del Solsonès i amb l'Ajuntament de Basella i vam demanar que algú ens vingués a rescatar ia apagar el foc i ens van dir que els estaven dient que no hi havia mitjans, que no ens podien enviar a ningú", ha explicat Fàbregas.

" Ens quedem sols, les cases no haurien de quedar-se d'aquesta manera ", ha afegit la veïna, que ha relatat que el foc va començar davant de casa seva amb un llamp i que, en menys de cinc minuts, va arribar a la porta sense donar-los temps de fugir amb cotxe.

"SOLS, EN MANS DE LA DESTINACIÓ"



Lidia Fàbregas ha relatat que es van sentir "sols, en mans del destí" i que van tenir sort perquè al voltant de la casa no hi havia herba ni arbres i el foc va passar de llarg, de manera que al cap de 20 minuts van poder sortir, amb molt de fum i que després els van ajudar veïns i gent de Solsona.

Armengol Rialt ha explicat que en dues cases aïllades més de la zona va passar el mateix, i segons les seves dades en una viuen cinc persones i en una altra una dona de 70 anys.

El president de l'ADF, que agrupa Castellar de la Ribera i quatre municipis més, ha lamentat que els serveis d'emergències no enviessin un mitjà aeri que remullés les tres cases.

Rialt ha explicat que el foc ha cremat a la seva propietat unes 70 hectàrees de cereal i arbres i que les flames van arribar a 100 metres de la seva granja d'aus.