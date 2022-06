El secretari general d'Infraestructures del Govern, Xavier Flores , ha assegurat que Catalunya és la comunitat autònoma que té més inversió realitzada en infraestructures el 2021 en valors absoluts, amb prop de 700 milions d'euros.

El secretari general d'infraestructures, Xavier Flores.

Ho ha dit aquest divendres en roda de premsa després de la reunió de la subcomissió tècnica de la Comissió Bilateral d'Infraestructures Generalitat-Estat, en què la delegació del Govern ha estat liderada pel secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font.

Flores ha assegurat "no estar satisfet" amb el percentatge d'execució prevista --que es va situar al 35%-- , però que aquesta situació, textualment, no reflecteix la realitat.

"Sorpressivament, la realitat és que quan vas a obra certificada, Catalunya és la comunitat on més obra s'ha certificat", ha apuntat.

Per aquest motiu, ha demanat una "anàlisi més assossegada, més de fons" de les xifres ja que, en les paraules, els catalans mereixen saber la veritat.

Ha insistit que "no és cert que Catalunya estigui a l'última posició, no reflecteix la realitat" i ha posat com a exemple que Catalunya és la comunitat on Adif més obres ha executat a la xarxa convencional, amb 170 milions d'euros, seguida d?Andalusia amb 70 milions.

El secretari ha demanat no menysprear els treballs que s'estan fent: "No estem satisfets, però això no vol dir que siguem un desastre. No és cert. Estem executant obra com a cap altra comunitat".