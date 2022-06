Arxiu - Kalush Orchestra, representants d'Ucraïna al Festival d'Eurovisió 2022 - EBU/ANDRES PUTTING - Arxiu

La Unió Europea de Radiodifusió (UER) --(EBU, per les sigles en anglès)-- ha descartat que Ucraïna, guanyadora del Festival d'Eurovisió 2022 , albergui la propera edició del certamen europeu i ha iniciat les converses amb la britànica BBC per a que sigui Regne Unit el país que aculli el concurs el 2023, atesa la seva condició de subcampió.

Així ho ha anunciat aquest divendres l'entitat organitzadora del certamen, que ha explicat que després de la seva victòria al Festival d'Eurovisió al maig, la UER "ha estat explorant opcions" per organitzar el concurs del proper any amb l'emissora pública d'Ucraïna UA :PBC, que ja va acollir el concurs el 2017 i el 2005.

En aquest sentit, la UER ha recordat que s´ha convertit en "una tradició ben coneguda" que el guanyador del festival sigui l´amfitrió l´any següent, "sempre que es compleixin certs criteris que inclouen garantir la viabilitat d´organitzar l´esdeveniment i la seguretat de totes les parts interessades, inclòs el públic".

Donada la guerra en curs des de la invasió russa del país guanyador d'aquest any, la UER s'ha pres el temps per realitzar una avaluació completa i un estudi de factibilitat amb especialistes tant de UA:PBC com de tercers, fins i tot en temes de seguretat i protecció ”, ha informat, per després afegir que Eurovisió és “una de les produccions televisives més complexes del món amb milers de persones treballant i assistint a l'esdeveniment i 12 mesos de temps de preparació necessaris”.

Després d'una anàlisi objectiva, del Grup de Referència, el consell d'administració d'Eurovisió, ha conclòs "amb profund pesar" que, ateses les circumstàncies actuals, "les garanties operatives i de seguretat requerides" perquè un organisme de radiodifusió albergi, organitzi i produeixi el Festival d'Eurovisió sota les Regles del certamen "no poden ser complertes per UA:PBC".

La UER ha agraït a UA:PBC la seva "sincera cooperació i compromís en l'exploració de tots els escenaris" les setmanes posteriors a la victòria de Kalush Orchestra el 14 de maig a Torí i ha compartit "la seva tristesa i decepció" perquè concurs del proper any no pugui celebrar-se a Ucraïna.

"La UER ha estat recolzant UA:PBC en una àmplia gamma d'àrees des de la invasió. Ens assegurarem que aquest suport continuï perquè UA:PBC pugui mantenir el servei indispensable que brinden als ucraïnesos", ha subratllat.

Com a resultat d'aquesta decisió, d'acord amb les regles i per garantir la continuïtat de l'esdeveniment, l'entitat organitzadora començarà converses amb la BBC, com a finalista d'aquest any, per allotjar potencialment el Festival d'Eurovisió 2023 al Regne Unit. "És la nostra plena intenció que la victòria d'Ucraïna es reflecteixi en els espectacles de l'any que ve. Aquesta serà una prioritat per a nosaltres a les nostres converses amb els eventuals amfitrions", ha conclòs.