L'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès) ha autoritzat l'ús de les vacunes contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech i Moderna en nadons de 6 mesos d'edat.

En concret, l'organisme regulador dels Estats Units ha avalat que la vacuna de Moderna s'utilitzi entre els 6 mesos i els 17 anys. Per part seva, s'ha ampliat el rang d'edat de la vacuna de Pfizer entre els sis mesos i els quatre anys. Les dues vacunes ja estan autoritzades per a la resta de grups d'edat, tret de menors de 6 mesos.

La FDA ha determinat que els "beneficis coneguts i potencials" de les vacunes de Moderna i Pfizer-BioNTech "superen els riscos coneguts i potencials a les poblacions pediàtriques autoritzades per a l'ús de cada vacuna".

"Molts pares, cuidadors i metges han estat esperant una vacuna per als nens més petits i aquesta acció ajudarà a protegir els de 6 mesos d'edat. Igual que hem vist amb els grups de més edat, esperem que les vacunes per als nens més petits proporcionin protecció contra els resultats més greus de la COVID -19, com l'hospitalització i la mort. i poden estar segurs que l'agència va ser exhaustiva en la seva avaluació de les dades ”, ha comentat el comissionat de la FDA, Robert M. Califf.

El director general de Moderna, Stéphane Bancel, ha insistit en un comunicat a la seguretat de la vacuna per a aquests nens de poca edat. "Estem encantats que la FDA hagi concedit l'autorització d'ús d'Emergència de la vacuna de Moderna per a nens i adolescents, en particular pels més vulnerables, els més petits. Els nens necessiten portar una vida molt social per desenvolupar-se i prosperar. Amb aquesta autorització, els cuidadors de nens petits d'entre 6 mesos i 5 anys tenen per fi una forma de protegir-se contra els riscos de la COVID-19 a les aules i les escoles bressol”, ha ressaltat.

La vacuna de Moderna, administrada en dues dosis i amb menor càrrega que la d'adults, s'ha analitzat en assajos de més de 14.000 nens i adolescents, amb una mitjana de seguiment de més de 2 mesos per als de 6 mesos a 5 anys de edat, de 5,6 mesos per als de 6 a 11 anys i d'11,1 mesos per als adolescents.

Aquests estudis han demostrat la seguretat i la tolerabilitat de la vacuna a tots els grups d'edat pediàtrica, sense que s'hagin notificat morts o casos de miocarditis o pericarditis (inflamació del múscul del cor). El símptoma local més comú va ser el dolor al lloc de la injecció. Els símptomes sistèmics notificats amb més freqüència van ser el mal de cap i la fatiga en nens grans i la irritabilitat en nens més petits.

Per la seva banda, aquesta vacuna de Pfizer-BioNTech per a nens de sis mesos a quatre anys es compon de tres picades i també conté menys dosis en cadascuna. "La dosi es va seleccionar amb cura com la dosi preferida per als nens menors de 5 anys, basant-se en les dades de seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat", expliquen les companyies en un comunicat.

"Desenes de milions de nens més grans de tot el món ja han estat vacunats amb la nostra vacuna, ajudant a prevenir la malaltia simptomàtica i greu i l'hospitalització. Sabem que molts pares han estat esperant ansiosament una vacuna autoritzada per als seus fills menors de 5 anys i estem orgullosos d'oferir-vos ara una opció de vacuna amb un perfil de seguretat favorable”, ha sostingut el president i director general de Pfizer, Albert Bourla.

"Estem compromesos a proporcionar accés a la nostra vacuna COVID-19 a tots els grups d´edat. Els pares dels Estats Units tenen ara l´opció de vacunar als seus fills menors de 5 anys, i estem treballant per assegurar que altres països del món ens segueixin Les dades del nostre estudi de fase 2/3 mostren que aquest nivell de dosi de la nostra vacuna, que seleccionem basant-nos en les dades de seguretat, tolerabilitat i immunogenicitat, administrada en una sèrie de 3 dosis, proporciona als nens petits i als nadons un alt nivell de protecció, també durant la recent onada d'òmicron", ha dit el director general i cofundador de BioNTech, Ugur Sahin.