La presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), Rosa Romà, a la Comissió de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament de Catalunya | CCMA

L'adjunt a direcció de Televisió de Catalunya, Sigfrid Gras, ha defensat aquest divendres l'"interès periodístic" d'entrevistar Josep Pujol Ferrusola , un dels fills de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, Josep Pujol Ferrusola , i ha ressaltat que en feia cinc anys que no concedia una.

Davant les crítiques del PSC a la comissió de control a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) al Parlament, Gras ha subratllat que no va ser "una entrevista per vanagloriar-ho", ha dit que es va contextualitzar la situació judicial en què està immers i ha afegit que va tenir una audiència espectacular dins del programa ' Faqs ' del 4 de juny.

Ha afegit que, com va passar amb l'entrevista que fa unes setmanes el mateix programa va fer a l'excomissari José Manuel Villarejo , pot entendre les crítiques per qüestions polítiques, però que el criteri per fer-li l'entrevista va ser "periodístic" i que molts mitjans van recollir les seves declaracions.

La diputada del PP Lorena Roldán ha portat a la comissió de control el missatge d'una oient que el col·laborador Joel Díaz va comentar en antena després de la seva entrevista més recent a Catalunya Ràdio , que deia que 'si no estigués coixa, agafaria una escopeta i es presentaria a l'estudi', i ho ha acusat de fer una "incitació a l'odi": el col·laborador es va disculpar la setmana passada també en antena.

L'adjunt a la direcció de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, ha assenyalat que l'emissora no es dedica a proferir amenaces, ha recordat que a cada entrevista reben molts comentaris i la norma és no traslladar-ho a antena, per la qual cosa ha qualificat de “error que es traslladés.

Ha demanat disculpes, ha recordat que tant el col·laborador com la presentadora del programa, Laura Rosel, van oferir les seves en antena dies després, i ha afegit que s'estan reforçant els mecanismes perquè una situació com aquesta “no es torni a repetir”.

Per part seva, la presidenta de la CCMA, Rosa Romà, ha afirmat que són un tipus de comentaris que no han de sortir per antena i que ho correspon és "veure internament què ha fallat perquè no torni a fallar".