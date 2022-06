"La meva intenció és jugar, descansar i tornar a jugar al Canadà i als Estats Units" | @ep

El tennista mallorquí Rafael Nadal ha informat aquest divendres que dilluns viatjarà a Londres amb la intenció de disputar el torneig de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada, després d'haver notat canvis pel tractament al peu esquerre, tot i que "no és immediat".

"Estic content, fa una setmana que no vaig coix". Així ho ha confessat en una roda de premsa al Mallorca Country Club, a Santa Ponça, on prèviament ha fet un entrenament de dues hores sobre una pista d'herba per habituar-se al tipus de joc a Londres.

"Segons sembla, aquesta setmana que he entrenat a Mallorca em diu que puc tenir possibilitats, si les coses no van com m'agradaria ja veurem què passa", ha continuat.

En aquest sentit, el de Manacor s'ha mostrat "totalment obert a acceptar les coses com vinguin", tot i que ha reiterat la intenció d'arribar a Londres, i després preveu disputar els tornejos del Canadà i els Estats Units. "La meva intenció és jugar Wimbledon, descansar, jugar al Canadà i jugar als Estats Units", ha dit davant els mitjans.



Nadal ha reconegut que ha notat canvis després del tractament al qual s'ha vist sotmès recentment a Barcelona, malgrat saber que no és "100% immediat".

Amb tot, ha admès haver tingut "sensacions una mica estranyes". "D'alguna manera m'ha baixat el dolor articular que no em deixava recolzar el peu, però de vegades se m'adorm una part i de vegades l'altra, i també m'agafen rampes", ha explicat el tennista.

"En teoria, al cap d'unes poques setmanes, el nervi es reorganitza i torna a enviar els senyals adequats, confiem que quant tot es reorganitzi les coses vagin bé", ha declarat.