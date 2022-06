Almenys una persona ha mort i dues han resultat ferides aquest dijous en un tiroteig a l'Església Episcopal de Sant Esteve a la ciutat de Vestavia Hills , a l'estat d' Alabama , al sud-est dels Estats Units.

Església Episcopal de Sant Esteve a la ciutat de, Vestavia Hills - GOOGLE MAPS



Tres persones han estat disparades dins de l'església. Una ha mort i dues estan sent ateses a l'hospital, ha informat l'agent del Departament de Policia de Vestavia Hills, Shane Ware, tal com ha informat ABC News.



" Vull reiterar-los que el sospitós involucrat en aquest esdeveniment està sota custòdia policial, i que no sabem de cap amenaça addicional ", ha explicat Ware, afegint que ha rebut l'alerta de l'incident al voltant de les 18.22 hores (hora local).



Kelley Hudlow, missionera per a la formació del clergat de la diòcesi, ha dit a la filial de la NBC WVTM de Birmingham després del tiroteig: "estem resant per tots els que hi estan involucrats".



"Un no creu que passi aquí, i fa por", ha subratllat Hudlow, tal com ha recollit NBC News. Vestavia Hills és una població d'uns 39.000 habitants al sud-est de Birmingham.