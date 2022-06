Treballadors d'Aigües Danone de Sant Hilari Sacalm (Girona) aquest divendres

Els treballadors d' Aguas Danone a la planta de Sant Hilari Sacalm (Girona) estan cridats a una vaga indefinida a partir del 27 de juny per exigir increments salarials que garanteixin el poder adquisitiu de la plantilla.

La vaga ha estat registrada per la Intersindical, que compta amb tres dels nou membres del comitè d'empresa, i emplaça a participar els 140 treballadors aproximadament que té la planta, han explicat fonts del sindicat.

La Intersindical, que va ser el sindicat més votat al col·legi d'especialistes i no qualificats de la planta, considera que hi ha desigualtat als convenis de la companyia, ja que assegura que el conveni col·lectiu de Danone recull les actualitzacions salarials de l'IPC, mentre que al d'Aguas Danone no hi són.