Pablo Laso, entrenador del Reial Madrid de bàsquet | @ep

Pablo Laso ha tornat als entrenaments aquest divendres al matí al Wizink Center . El preparador merengue ha dirigit la sessió, prèvia al tercer partit de la final de la Lliga Endesa (21.00) entre el Barça i el Reial Madrid , amb normalitat. A l'entrenament s'ha vist un Laso actiu i ha donat indicacions als seus jugadors, per la qual cosa podria tornar a seure a la banqueta molt abans del previst, per dirigir, com a mínim, algun dels dos partits que queden de la final.

El tècnic vitorià va patir un infart de miocardi el 5 de juny passat, pel qual va haver de ser ingressat a l' Hospital Universitari Sanitas La Moraleja i ser sotmès a un cateterisme. Després de romandre a l' UCI i de diferents proves, va ser traslladat a planta i posteriorment va rebre l'alta mèdica, després de la qual se'l va veure sortint de l'hospital conduint el seu propi cotxe.

Al principi es donava per descartat que Laso tornés a entrenar aquesta temporada, però atesa la seva bona evolució podria tornar en algun dels partits que resten de la final. Laso va donar mostres de la seva bona recuperació, ja que pocs dies després de rebre l'alta va anar a la Ciutat Esportiva a tornar a retrobar-se amb la plantilla.