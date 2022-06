El Tribunal Suprem (TS) ha dictaminat que locals d'oci com els bars, quan emeten partits de futbol sense autorització, cometen un delicte lleu contra el mercat i els consumidors, però no contra la propietat intel·lectual, que comporta penes de presó.

La Sala Penal, en una sentència del passat 2 de juny, ha confirmat que un home de València haurà de pagar 720 euros de multa per aquest delicte lleu en haver retransmès a les televisions dels seus tres bars de forma continuada diversos partits de futbol els drets d'explotació dels quals ostentava en exclusiva la Lliga de Futbol Professional, i sense el seu permís ni el dels seus cessionaris.

Arxiu - Detall de la façana del Tribunal Suprem

Així, el TS ha rebutjat un recurs de la Fiscalia, al qual es va sumar la Lliga Nacional de Futbol Professional, contra la sentència de l'Audiència Provincial de València que havia ratificat la d'un jutjat penal, que va ser qui va imposar la multa a l'home.

En el seu recurs, el Ministeri Fiscal sol·licitava al Suprem que els fets declarats provats passessin a qualificar-se com a delicte contra la propietat intel·lectual, que es castiga amb penes de presó de sis mesos a quatre anys des d'una reforma implantada el 2015.

Amb ponència del president de la Sala, Manuel Marchena , els magistrats sostenen a la sentència que els enregistraments audiovisuals i les emissions d'entitats de radiodifusió estan dins del contingut material del dret a la propietat intel·lectual, per la qual cosa està fora de tot dubte que la comunicació pública d'aquests enregistraments només és legítima amb el permís degut.

Per a la Sala tampoc no és discutible que la infracció d'aquests drets està sancionada. Tot i això, els magistrats rebutgen que la vulneració dels drets exclusius generats per l'emissió d'una trobada de futbol encaixi en la noció d'"obra o prestació literària, artística o científica", com recull la reforma.

EL FUTBOL NO ÉS ART



El Suprem incideix en la dificultat de fixar els límits quan la norma al·ludeix a la literatura, l'art o la ciència . "El futbol, per descomptat, no és literatura. Tampoc és ciència. És cert que en un partit de futbol --en general, en qualsevol espectacle esportiu-- poden succeir-se llances d'innegable valor estètic, però interpretar aquests moments o seqüències de perfecció tècnica com a notes definitòries d'un espectacle artístic pot conduir a transgredir els límits del principi de tipicitat", apunten els magistrats a la sentència.

Un partit de futbol és un espectacle esportiu i no artístic, segons el parer de l'alt tribunal, que ha arribat a aquesta conclusió "no només per la constatació empírica que no falten trobades en què l'espectador no té oportunitat d'apreciar cap jugada de valor artístic, sinó perquè en la recerca de la victòria se succeeixen accions que es distancien sensiblement de qualsevol cànon, sigui quin sigui el que se subscrigui, de bellesa artística”.

En aquest cas, la sentència confirma la comissió d'un delicte lleu, amb l'atenuant de reparació del dany i amb una pena de multa de 720 euros, així com acorda indemnitzar la Lliga pel perjudici causat a la quantia que es fixi a la execució.