Detingut per presumpte furt de cable i focus de l'enllumenat públic a Lleida | @EP

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte de furt pel robatori de cable elèctric i uns focus de la via pública, a l'alçada del quilòmetre 8 de la carretera LL-11 a Lleida .

Quan va ser arrestat dijous, l'home portava un carretó amb cablejat elèctric, cinc focus d'enllumenat i estris per cometre robatoris de cable com un tallador, un tornavís i un ganivet, ha informat aquest divendres en un comunicat la policia catalana.

L'home ja va ser detingut aquesta mateixa setmana per robar cablejat elèctric a pocs metres del lloc on va ser arrestat dijous i té més de 50 antecedents, majoritàriament per delictes contra el patrimoni.