El secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font; la secretària general de Presidència, Núria Cuenca, i el secretari general dEconomia i Hisenda, Jordi Cabrafiga. - EUROPA PRESS

La Comissió Bilateral d'Infraestructures Generalitat -Estat no ha sortit com s'esperava. La Generalitat ha mostrat la seva "decepció" sobre el resultat de la reunió de la subcomissió tècnica de la Comissió Bilateral d'Infraestructures Generalitat-Estat, mentre que el Govern l'ha vista positiva. Així ho han expressat aquest divendres en dues rodes de premsa el secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font, i el secretari general d'Infraestructures del Govern, Xavier Flores.

El secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, Ricard Font , ha xifrat el dèficit d'inversions de l'Estat a Catalunya entre el 2009 i el 2021 en 12.383 milions d'euros . Ho ha dit en declaracions a la premsa aquest divendres acompanyat per la secretària general de Presidència, Núria Cuenca , i el secretari general d'Economia i Hisenda, Jordi Cabrafiga .

Tots tres han liderat la representació del Govern a la reunió de la subcomissió tècnica de la Comissió Bilateral d'Infraestructures Generalitat-Estat, en què la delegació del Govern ha estat liderada pel secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores . Font ha explicat que, del total d'aquesta xifra, uns 3.000 milions corresponen al dèficit entre el 2009 i el 2013 que engloba la disposició addicional tercera de l'Estatut , segons càlculs de la Conselleria d'Economia i Hisenda.

La resta de dèficit correspon a la diferència entre el que "s'hauria d'haver invertit" entre el 2014 i el 2021, que ha xifrat en uns 15.000 milions , i les inversions realitzades, de prop de 6.000 milions. Ha assegurat que la primera xifra és "exigible de retornar en forma de finançament" a Catalunya, mentre que la segona s'hauria de recuperar amb més inversions.



"Si ens plantegéssim revertir el dèficit d'inversions a Catalunya, l'Estat hauria de posar sobre la taula com pagar aquests 3.000 milions i com executar aquests 9.000 milions. Sabem que no seria demà passat, però seria el que es va acordar políticament al seu moment", ha dit Font. Ha lamentat que el que passa en realitat és que "any rere any, en lloc de revertir-ho, el dèficit s'engrandeix" i ha reivindicat que l'Estatut no és una norma menor. Ha subratllat que "la disposició addicional tercera continua sent un instrument per valorar objectivament" la voluntat del Govern de revertir el dèficit d'inversió.

FALTA DE PROJECTES

Font ha lamentat que no s'hagin redactat els projectes de la majoria d'inversions pendents de realitzar, i ha posat com a exemple el Pla de Rodalies acordat el 2008, que preveia inversions per valor de 4.000 milions, “dels quals 3.000 milions no tenen projecte executiu per poder-se fer”.

"Quina justificació té que després de 14 anys no tinguem els projectes fets?", s'ha preguntat i ha apuntat que si es comencessin a redactar ara, no es podrien començar fins al 2026.

CATALUNYA, LA COMUNITAT AMB MÉS INVERSIÓ ABSOLUTA

Per part seva, el secretari general d'Infraestructures del Govern, Xavier Flores , ha assegurat que Catalunya és la comunitat autònoma que té més inversió realitzada en infraestructures el 2021 en valors absoluts, amb prop de 700 milions d'euros.

El secretari general d infraestructures, Xavier Flores.

Flores ha assegurat "no estar satisfet" amb el percentatge d'execució prevista --que es va situar al 35%--, però que aquesta situació, textualment, no reflecteix la realitat. “ Sorpresivament, la realitat és que quan vas a obra certificada, Catalunya és la comunitat on més obra s'ha certificat ”, ha apuntat. Per aquest motiu, ha demanat una "anàlisi més assossegada, més de fons" de les xifres ja que, en les paraules, els catalans mereixen saber la veritat.

Ha insistit que "no és cert que Catalunya estigui a l'última posició, no reflecteix la realitat" i ha posat com a exemple que Catalunya és la comunitat on Adif més obres ha executat a la xarxa convencional, amb 170 milions d'euros, seguida d?Andalusia amb 70 milions. El secretari ha demanat no menysprear els treballs que s'estan fent: "No estem satisfets, però això no vol dir que siguem un desastre. No és cert. Estem executant obra com a cap altra comunitat".