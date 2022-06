Cues de 13 quilòmetres a l'AP-7 entre Barberà i Montornès (Barcelona) per un camió accidentat

Un accident a l'AP-7 a l'altura de Gelida (Barcelona) ha provocat cues de vuit quilòmetres des de Martorell (Barcelona) aquest divendres a la tarda.

L'accident ha obligat a tallar un carril en sentit sud, ha detallat el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunt a Twitter.

El Govern ha anunciat aquesta mateixa setmana mesures per pal·liar les congestions a l'AP-7, com demanar baixar la velocitat a 110 quilòmetres per hora i instal·lar carrils addicionals i velocitat variable.