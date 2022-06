El president de Rússia, Vladimir Putin , ha reconegut aquest divendres no tenir "res en contra" d'una possible adhesió d'Ucraïna a la Unió Europea en no ser aquesta una "organització militar", com sí que ho és l'Aliança Atlàntica.

Vladimir Putin @ep



“ La UE no és una organització militar, sinó un bloc polític, a diferència de l'OTAN. Per tant, sempre hem dit que la nostra posició aquí és coherent i comprensible ”, ha defensat el mandatari rus en el marc del Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg.



El líder rus ha apuntat que cada país està en el seu dret de prendre la "decisió sobirana" d'unir-se a associacions econòmiques, i aquests grups tenen també el dret de decidir si accepten quins països determinats, o no.



En aquest punt, ha assenyalat que serà per tant la Unió Europea qui hagi de determinar si l'adhesió d'Ucraïna --que aquest divendres ha obtingut per part de la Comissió Europea la recomanació per rebre l'estatus de país candidat encara que amb condicions--, serà un aspecte beneficiós per al grup.



En la mateixa línia, ha convidat el poble i les autoritats ucraïneses a valorar si la unió al grup dels Vint-i-set serà una cosa que vagi "en benefici o detriment" del seu país , respecte al qual considera que corre el risc de convertir-se en "una semicolònia" de les potències europees a causa de la seva fragilitat econòmica i la seva dependència d'ajudes econòmiques.



El president Putin s'ha mostrat conscient que el seu país veí rebrà, en primera instància, un suport significatiu, si bé ha incidit que és "poc probable" que això serveixi per reactivar algunes "indústries crítiques". En aquest aspecte, el líder rus considera que els països europeus no crearan per si mateixos un competidor dins de la mateixa UE.