L'alcalde de Lleida , Miquel Pueyo, acompanyat del regidor d'Esports, Ignasi Amor, han visitat aquest matí els darrers treballs d'adequació que s'estan fent a les piscines municipals de la ciutat, que demà inicien la temporada d'estiu 2022.

Piscina a Lleida @ep



La temporada de bany a les piscines municipals, que s'allargarà fins al 4 de setembre, comporta diverses novetats destacables, entre elles l'eliminació de les franges horàries, que es van establir amb motiu de la Covid-19, i el retorn a l'aforament del any 2019, que és de 400 persones al recinte. També es podrà tornar a utilitzar els vestuaris col·lectius i hi haurà servei de bar segons la licitació de cada equipament. Les piscines que obren temporada demà són les dels barris de Cappont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta, Secà i Magraners i l'horari serà de 11 del matí a 19.30 hores de la tarda de manera ininterrompuda.



El pare cap, Miquel Pueyo, es va mostrar satisfet per la tornada a la normalitat en la gestió de les piscines municipals.



Reserva i compra d'entrades i preus de la temporada 2022



La reserva i venda d'entrades s'ha de fer a través de la pàgina web https://piscines.paeria.cat , on s'obtindrà un codi QR. La finalitat d'aquesta eina és, principalment, evitar les cues i les aglomeracions als accessos de cada piscina i reduir el contacte recepcionistes/banyistes que implica el cobrament d'entrades.



Cal destacar que les persones més grans de 65 anys i els jubilats tenen l'entrada gratuïta i no han de fer reserva prèvia -no han d'obtenir QR. Només cal que us adreceu a la taquilla de la piscina i se'ls donarà accés amb el QR habilitat a aquest efecte.



Per als ciutadans que no disposin de mitjans electrònics o vulguin rebre assistència personalitzada a la compra d'entrades, s'ha habilitat l'oficina del Servei d'Esports de la Regidoria de Joventut, Festes i Tradicions i Esports, ubicada a l'Avinguda Tortosa , 2. Edifici Mercolleida, com a punt d'assessorament i també per a pagament en efectiu. L´horari d´atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.



El preu de l'entrada a les piscines municipals, segons les ordenances fiscals i els preus públics de l'any 2022, és de 3,40 euros/dia. L'abonament de 5 entrades te un preu de 10,40 euros; el de 10 entrades, 18,40 euros, i el de 20 entrades, 29,30 euros. També hi ha un abonament de temporada per un preu de 66,60 euros i entrades a preus reduïts adreçades a entitats esportives, culturals, educatives i de salut, entre d'altres. Els nens menors de 3 anys també tenen entrada gratuïta.



Cal destacar la prohibició d'entrada a les piscines municipals en horari de bany lliure als menors de 14 anys si no van acompanyats duna persona major de 18 anys.