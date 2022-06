L'AMB ha trobat més de 199 masies al Parc de Collserola | AMB

Identificar les masies existents a la serra de Collserola per poder-les recuperar i donar-los valor. Aquest és lobjectiu principal de lAMB i el Consorci del Parc Natural de Collserola que han fet una tasca didentificació i reconeixement del patrimoni arquitectònic, històric i cultural del Parc Natural. En total, hi ha 199 construccions i fins a 450 elements construïts, com ara fonts o cabanyes de pedra seca.



En primer lloc, el Pla especial de protecció de Collserola (PEPNat) , redactat i tramitat per l' AMB , ha elaborat dos instruments bàsics.

CATÀLEG DE MASIES

El Pla reconeix un total de 199 construccions que es corresponen amb una correcta colonització del territori i que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgístic. El Catàleg de masies inclou bàsicament masies, cases rurals i altres construccions a sòl no urbanitzable. Cal destacar que és un parc natural i, per tant, el catàleg s'ha elaborat amb criteris ambientals i té un abast plurimunicipal.



INVENTARI DEL PATRIMONI CULTURAL

És una llista que recull els elements d'interès tradicional, ambiental o paisatgístic. En total hi ha uns 450 elements (fonts, barraques de pedra seca, fites paisatgístiques, petites construccions, restes arqueològiques...).