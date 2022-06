Barcelona Meeting Point | @ep

Després de dues reeixides edicions d'un nou esdeveniment innovador adaptat a les circumstàncies del Covid-19 -amb Barcelona New Economy Week (BNEW)- , i després de la celebració d'una edició d'èxit del Saló Internacional de la Logística (SIL 2022) , del 31 de maig al 2 de juny passat, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona anuncia que ja està preparant una nova edició de Barcelona Meeting Point que tindrà lloc el 2023 .

Davant les informacions aparegudes en relació a la creació d'una nova fira immobiliària a Barcelona , i on es qüestiona la continuïtat de BMP , el Consorci de la Zona Franca vol confirmar rotundament la seva aposta pel sector immobiliari i destacar que ja està treballant en nova edició del Barcelona Meeting Point . El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president de BMP, Pere Navarro , ha explicat que “estem redissenyant el BMP i volem donar-li un enfocament orientat a les noves formes de viure i estil de vida apostant per criteris sostenibils i renovables alineats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides”.

BMP 2023 recollirà el millor de la tradició de les seves 23 edicions precedents, afegint-hi les noves tendències, formes de vida i necessitats, tant del sector com de la ciutadania en general. “El sector immobiliari està vivint un procés molt interessant de transformació, amb les aportacions de les noves tecnologies tant en la forma de vendre i relacionar-se amb el client com també en la manera de construir i promoure, i per això creiem que té sentit donar un nou perfil al BMP perquè aquest saló ha crescut i evolucionat sempre de la mà del sector i això és el que continuarem fent”.

Per part seva, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué ha destacat que "sempre hem estat al costat d'aquest sector, que ha tingut al CZFB un aliat i un company de viatge constant, aportant negoci i valor". Sorigué ha recordat que “portem 26 anys recolzant el sector de forma ininterrompuda malgrat les conjuntures econòmiques que ens ha tocat viure i volem seguir liderant i recolzant els grans canvis que estan transformant el sector immobiliari”.