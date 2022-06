El Ministeri de Sanitat ha elevat un informe a Moncloa que conclou que, malgrat les altes taxes de vacunació a la major part del país, els contagis es dispararan la temporada estival. | @ep

La màscara continuarà sent obligatòria al transport públic durant tot l'estiu. El Ministeri de Sanitat ha elevat un informe a Moncloa que conclou que, malgrat les altes taxes de vacunació a la major part del país, els contagis es dispararan la temporada estival.

El coronavirus segueix molt present a Espanya . Aquesta setmana, Sanitat ha notificat 36.133 nous casos, mentre que la incidència en més grans de 60 anys ha pujat 11 punts, fins als 589,82 casos per 100.000 habitants en els darrers 14 dies.

En l'últim informe de les dades actualitzades, ha afegit 131 morts més per Covid , en comparació amb les 117 de la setmana passada. Els pacients a UCI també han pujat (342), així com la taxa d'ocupació de llits per coronavirus.

En vista d'aquestes dades, segons ha pogut saber els companys de Confidencial Digital per fonts properes a Sanitat , el Govern no eliminarà durant l'estiu l'ús obligatori de mascaretes al transport públic i als avions, malgrat que la Agència Europea de Seguretat (AESA) i el Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC) han anunciat que retiraran aquesta recomanació.

A Sanitat matisen que les recomanacions de l' ECDC i d' AESA sobre l'ús de mascaretes tant als aeroports com als vols s'han d'alinear amb les mesures nacionals sobre el seu ús en mitjans i centres de transport.

Recorden que el decret aprovat per l' Executiu el mes d'abril passat estableix que no és obligatori l'ús de les cobreboques ni a les andanes ni als aeroports, però sí en transports públics i en vols.