Preocupa una entrada de vent del sud entre les 12 i les 13 hores |@ep

El cap d'intervenció de Bombers de la Generalitat, Miquel López, ha explicat que unes setanta dotacions terrestres treballen aquest dissabte al matí a l'incendi d'Artesa de Segre (Lleida), que encara està actiu i que ha afectat unes 1.500 hectàrees, i que descarta que es pugui apagar aquest dissabte.

En declaracions als mitjans, ha detallat que ara el que preocupa els efectius és una entrada de vent del sud prevista entre les 12 i les 13 hores, i que canviaria el comportament del foc, actiu des de dimecres.

Ha explicat que els efectius centren ara els seus esforços per avançar a generar "discontinuïtat al territori" en dos flancs de l'incendi abans de l'arribada d'aquest vent del sud.

Pel que fa a les altres condicions meteorològiques, ha destacat que "aniran a millor" i que preveu que no afectin negativament el foc, i que divendres va ser el dia en què es van registrar les temperatures més altes i que no es preveu que tornin a aconseguir valors tan elevats.

DEMANA PRUDÈNCIA A LA CIUTADANIA



També ha recordat la importància que la ciutadania segueixi les indicacions de les autoritats i que no hi accedeixin --per la seva pròpia seguretat i per no entorpir el dispositiu-- a les zones que s'han perimetrat, i que l'objectiu "segueix sent no superar el primer eix de confinament de 5.000 hectàrees”.

Ha explicat que a les 70 dotacions terrestres se li han sumat 10 mitjans aeris que tiren aigua i tres mitjans aeris més de coordinació, i que aquest foc està concentrant "el gran gruixut" d'efectius dels Bombers de Catalunya.

DOS FLANCS ACTIUS



Per part seva, el delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, ha explicat que els efectius treballen a estabilitzar els "dos flancs que preocupen", amb especial atenció en el dret, a la zona oest, que és el que es manté obert.

Ha destacat que des de les 7:00 fins a les 12:00 hores els efectius han desplegat un període operacional per intentar avançar en aquestes zones abans de l'arribada de vent del sud al migdia.