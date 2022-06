l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) manté l'avís per risc important de calor (taronja) a Andalusia, Catalunya, la Comunitat de Madrid, el País Basc, on les temperatures oscil·laran entre 37 i 41 graus centígrads. | @ep

L'onada de calor que diumenge arribarà al final tindrà aquest dissabte un repunt tèrmic a la zona de l' Ebre, on l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) manté l'avís per risc important de calor (taronja) a Andalusia, Catalunya, Comunitat de Madrid, el País Basc, on les temperatures oscil·laran entre 37 i 41 graus centígrads. Així mateix, ha activat avisos per risc (groc) a Astúries, Balears, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, part de Catalunya, Regió de Múrcia i el País Valencià.

També ha activat els primers avisos vermells d'aquest episodi inusual al juny, ja que a Aragó , Navarra i la Rioja el mercuri repuntarà aquest dissabte fins a 42ºC. En total, una quinzena de comunitats autònomes, totes menys Extremadura i les Canàries tindran avisos per risc de calor, pluges o tempestes.

Tot i això aquest dissabte no només hi haurà avisos per calor, sinó que l' AEMET preveu risc per tempestes a Galícia, Astúries, Cantàbria i Castila i Lleó. Astúries , per part seva, sumarà el risc per precipitacions, que podran deixar 15 litres per metre quadrat en una hora.

Tot i això, l' AEMET espera que aquest dissabte comenci l'entrada d'aire fresc, encara que no serà fins diumenge, 19 de juny, quan s'experimenti un descens acusat i generalitzat del mercuri, especialment al nord i al centre del país, que podria arribar a ser superior als 10 graus en algunes zones, segons ha informat el portaveu de l' Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) Rubén Campo.