Adverteix del "desgast dels efectius" després de dies de treball intens | @ep



El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha demanat prudència a la ciutadania aquest dissabte per evitar que es registrin més focs a Catalunya i permetre que els Bombers de la Generalitat centrin els seus esforços i efectius a apagar els que estan actius.

En declaracions als mitjans des del Complex Central de Bombers , a Bellaterra , ha recalcat la importància que les persones no accedeixin als espais naturals restringits per les autoritats per la seva pròpia seguretat i per facilitar la feina dels bombers.

Si bé ha destacat que aquest dissabte es registrarà una lleu baixada de les temperatures, ha advertit que segueix sent un dia complicat, com els anteriors, pel desgast dels efectius després de jornades de treball intens: "La meteorologia ha canviat una mica, el que sí que ha canviat és el desgast dels efectius”.

En aquest sentit, ha destacat que els bombers estan treballant de manera intensa, rigorosa i amb molta intel·ligència i estratègia, “distribuint els efectius pel territori encara que de vegades sigui difícil”.

Ha destacat que, de moment, els resultats de les actuacions són positius malgrat la dificultat de la situació pels múltiples incendis actius a Catalunya , amb “molta dispersió i simultaneïtat”.

Pel que fa als altres incendis actius, ha explicat que el que més els preocupa ara és el flanc dret del d' Artesa de Segre , en què hi ha més de 70 dotacions terrestres treballant en les tasques "de contenció".