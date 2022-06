La Junta de Castella i Lleó ha informat aquestes dues evacuacions, que han obligat a declarar el Nivell 2 de gravetat. | @EP

L'avenç imparable de l'incendi forestal de la Serra de la Culebra , a la província de Zamora , ha obligat a desallotjar els municipis de Ferreras de Abajo i Ferreras de Arriba , així com a tallar la carretera Nacional 631 a l'altura de Litos . La suma dels dos municipis dóna una població censada de més de 800 persones, que estan sent traslladats a Benavente , on està previst que passin la nit.

La Junta de Castella i Lleó ha informat aquestes dues evacuacions, que han obligat a declarar el Nivell 2 de gravetat. La província de Zamora , de fet, registra dos Nivells 2 actualment. El primer, declarat aquest divendres a la Serra de la Culebra i que ha obligat a evacuar els municipis de Cabanyes d'Aliste, Torre d'Aliste, Pobladura d'Aliste, Mahíde, Palazuelo de las Coves, Sant Pere de les Herrerías, Boya i Villardeciervos. I, el segon, est de Ferreras de Abajo i de Arriba.

L'anàlisi de la situació de l'atmosfera a través de tècniques de radiosondeig prediu un "alt potencial convectiu", com ha explicat la Conselleria de Medi Ambient a través d'un comunicat, cosa que fa esperar un comportament explosiu de l'incendi. Aquesta situació comporta un risc elevat per a l'extinció i provoca elevades velocitats de propagació, així com gran intensitat i longitud de flama.

L'incendi forestal de la Serra de la Culebra , a la província de Zamora , manté desplegats sobre el terreny 400 professionals que intenten sufocar les flames sobre una extensió que arriba ja a les 10.800 hectàrees, segons ha confirmat la Conselleria de Medi Ambient de la Junta de Castella i Lleó.

A ells cal sumar 92 mitjans, dels quals 23 són aeris i la resta terrestres, i que pertanyen a la Junta de Castella i Lleó , Ministeri per a la Transició Ecològica, Ministeri de Defensa i les comunitats autònomes de Galícia, Madrid, Castella- La Manxa i Extremadura.