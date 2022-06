Oltra compareix a la roda de premsa després del ple del Consell | @ep

El Jutjat Social Número 1 d'Elx ha admès a tràmit la demanda de Teresa , la menor que va ser abusada pel llavors marit de Mónica Oltra, vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana i que manté el càrrec de consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives i que posteriorment va ser acomiadada de l'hospital públic on treballava. Però aquest Jutjat no ha admès només la demanda de Teresa .

La noia abusada va refer la seva vida amb un xicot que també treballava a l' Hospital de Torrevieja. Que també va ser acomiadat casualment en el mateix moment. I del que també la Justícia ha admès la demanda. Tots dos depenien d'aquesta feina. Tots dos van començar a treballar just després que la Teresa sortís del centre de menors tutelats per fer 18 anys. Tots dos van refer la vida i van iniciar una família quan aquest hospital era de gestió privada. Però un fet es va tornar a creuar a la seva vida: el 2021 la Generalitat Valenciana de Ximo Puig i Mónica Oltra va fer el que s'anomena administrativament com a reversió de l'hospital. És a dir, passo a control públic. O, dit altrament, de Puig i Oltra . I una de les primeres decisions va ser acomiadar els dos nois.



La demanda de Teresa i del seu xicot es dirigeix directament contra el Govern socialista-comunista. En concret, contra la Conselleria de Sanitat que dirigeix la socialista Ana Barceló . Perquè aquest departament és el responsable dels hospitals.



El Jutjat ha fixat l'acte de conciliació i mediació el 26 de gener del 2023, a les 10.50 hores del matí. Cal recordar que aquest passat dijous el Tribunal Superior de Justícia de València ha acordat la imputació de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra , per encobrir els abusos sexuals del seu marit a una menor tutelada de 14 anys.