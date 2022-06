Pistola

Les pistoles elèctriques han arribat a Torredembarra. La policia de la localitat ha adquirit set unitats de DCE (dispositius conductors d'energia) per poder utilitzar-los en casos específics i puntuals durant una guàrdia. Els DCE són pistoles d'atordiment que utilitzen descàrrega de gran voltatge (55.000 volts) per neutralitzar una amenaça. Aquestes descàrregues elèctriques són de microsegons perquè el subjecte quedi atordit, però no pateixi cap contratemps de salut greu.

El cap de la Policia Local torrense, Miquel Àngel Marchal, explica que “des de fa molt de temps es contemplava una millora en les mesures de seguretat dels agents locals. Els temps canvien i les intervencions policials, de vegades, són més complexes i perilloses per ús d'armes".

I davant de la necessitat d'actuar amb proporcionalitat (l'ús de l'arma de foc reglamentària ha de ser en situacions molt extremes), "aquestes pistoles atordidores poden respondre amb la mateixa eficàcia i proporció segons el cas", afegeix el subinspector.

La compra i l'activació d'aquestes set unitats tàser ve precedit d'una formació i d'un protocol d'actuació emparat a normatives i lleis de seguretat. La més actualitzada és la resolució del 23 de novembre de 2018 en què s'aprova el protocol d'ús dels dispositius conductors d'energia per part de les policies locals de Catalunya .