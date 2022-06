Carrer tallat per obres

Els promotors gironins aturen obres o renuncien a fer-ne de noves per l'encariment dels materials. "Ja hi ha els que prefereixen esperar-se a veure quin serà el cost definitiu abans de fixar els preus dels habitatges, cosa que fa que es freni tot el procés de comercialització", diu el president del col·legi d'API de Girona, Joan Company.

En paral·lel, de moment, els preus dels pisos nous, de segona mà i els lloguers en general continuen a l'alça a la demarcació. Si bé a l'interior els increments són més moderats, a Girona ciutat ia la costa fins i tot ja se situen a nivells del 2007 i el 2008. El sector preveu, però, que la inflació freni aquesta escalada -també pel risc a una nova recessió- i que en els propers mesos els preus "s'estabilitzin".

L'estudi de preus de mercat que periòdicament fan els promotors, els API i els administradors de finques gironines serveix de baròmetre per veure l'evolució del sector immobiliari a la demarcació. Avui s'ha presentat la 44a edició , que es focalitza el semestre comprès entre novembre de l'any passat i abril del 2022. A grans trets, l'estudi recull com els preus ja s'han recuperat de la sacsejada de la pandèmia. I fins i tot, en alguns casos, se situen ja a nivells precrisi dels anys 2007 i 2008. Ara bé, aquesta recuperació no és homogènia a tot el territori, perquè se'n va a dues velocitats. D'una banda, els preus remunten molt més a Girona i alguns municipis de costa; però de l'altra, si bé també pugen, aquests increments no són tan elevats.

Per posar un exemple, a Girona un pis de segona mà de 80 metres quadrats de mitjana costa 230.000 euros. Un preu que ja toca els del 2007 -quan va punxar la bombolla immobiliària- perquè, com ha concretat Company, «està tan sols un 1,8% per sota». A les poblacions de costa també s'ha deixat enrere l'impacte de la Covid-19. Aquí, per un pis de segona mà d?uns 80 metres quadrats, es paguen uns 200.000 euros. «És un nivell força alt, sobretot per la incidència de les segones residències», explica el president dels API gironins.