La majoria de les víctimes són jubilats dels EUA que creien haver guanyat la loteria | @ep

Un total de 80 persones han estat detingudes, 61 a Espanya , per pertànyer a una organització criminal que hauria estafat més de 1.000 persones a tot el món a través del mètode de les cartes nigerianes.

La Policia Nacional ha detingut aquestes 61 persones a les províncies de Madrid, Barcelona, Màlaga i Santander en una operació desenvolupada de manera conjunta amb Vigilància Duanera de l'Agència Tributària i Europol . A més van ser detingudes 16 persones a Portugal i tres al Regne Unit.

L'operació s'ha fet a través de 53 registres simultanis on s'han intervingut més de 500.000 dòlars, 30.000 euros, 200 terminals telefònics, ordinadors i vehicles.

En una nota de premsa, la Policia Nacional ha explicat que els investigadors estimen que l'organització va aconseguir estafar més de 1.000 víctimes, principalment persones grans amb residència als EUA , i que es tracta d'una de les organitzacions criminals més grans dedicades a aquesta modalitat delictiva.

El nucli directiu estava assentat a les localitats madrilenyes de Parla i Fuenlabrada , amb ramificacions en tot el territori nacional, al Regne Unit, Mèxic i Estats Units.

La investigació es va iniciar a finals de l'any 2019 quan els agents van detectar paqueteria procedent dels EUA amb elevades quantitats de diners ocults a l'interior de revistes.

L?organització encarregava a una copisteria de Fuenlabrada la impressió massiva de les cartes simulant premis de loteria o d?un altre tipus així com herències de familiars no reclamades. S'imprimien de dues maneres, bé amb el nom i cognoms de les víctimes, o bé de manera generalitzada i després adquiririen les etiquetes individualitzades amb les dades personals i adreça per col·locar-les als sobres.

Després d'això, es traslladaven a Portugal amb maletes a través de turismes o autobusos per enviar-les de manera massiva, ja que el cost del servei era més baix que a Espanya . Els investigadors van calcular que la despesa aproximada a totes les cartes enviades podria ascendir a 500.000 euros.

Les víctimes, sempre persones d'edat avançada i jubilades, contactaven amb el telèfon que figurava a les cartes, des d'on els feien un petit qüestionari per conèixer el seu poder adquisitiu, enganyant-les fins que creien que havien estat les agraciades. Els informaven que per poder reclamar el premi havien de pagar una quantitat inicial en concepte de taxes i impostos burocràtics arribant els afectats a desemborsar entre 1.000 i 30.000 euros.

L'organització tenia un sistema d'ocultació del benefici que consistia a ordenar a les víctimes que remetessin el suposat pagament de les taxes mitjançant transferència a una altra possible víctima. A aquesta li feien creure que se'l prestava perquè pogués completar el pagament.

Així, extreia els diners prestats i, juntament amb el que ella podia reunir, els enviava en metàl·lic a un tercer, també víctima, que els remetia al seu torn a un membre de l'organització a Espanya sent aquest el destinatari final. Els diners anaven ocults en revistes o catàlegs que van ser interceptats pel Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària , gràcies als seus controls i alertes de moviments de la paqueteria a les duanes.

Un cop tenien en poder seu els diners, els enviaven al seu país d'origen a través de persones de l'entramat dedicades a viatjar, conegudes com a "mules" amagant-les a l'equipatge o en targetes moneder.

MÉS DE 60 DETENCIONS A ESPANYA



Dels 80 detinguts, 61 han estat a Espanya , 16 a Portugal i tres al Regne Unit , mentre que s'han realitzat 24 registres a Espanya , 26 a Portugal i tres al Regne Unit.

Els registres a Espanya han tingut lloc als municipis madrilenys de Parla i Fuenlabrada , a Santander ia la localitat malaguenya de Benalmádena. Els arrestats han passat a disposició de l'autoritat judicial com a presumptes responsables dels delictes d'estafa, falsificació documental, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. El nombre de víctimes identificades supera les 400 però s'estima que hi pot arribar a haver més de 1.000 a tot el món.

A l'operació han col·laborat el Servei d'Inspecció Postal dels Estats Units, el Department of Homeland Security nord-americà , la Policia Judiciària portuguesa i la National Crime Agency britànica.