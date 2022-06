ramon Espadaler, al Consell Nacional d'Units per Avançar | @ep

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler , ha advocat per "reeditar i, si cal, evidentment, eixamplar" els acords municipals amb el PSC , perquè considera que han estat fructífers i positius per als interessos de la ciutadania.

Així ho ha dit aquest dissabte al Consell Nacional d'Units per Avançar, que s'ha reunit el dia abans de celebrar el cinquè aniversari de la presentació de la seva declaració fundacional, el 2017, ha informat el partit en un comunicat.

Espadaler ha afirmat que Units per Avançar fa "una valoració positiva" dels acords amb els socialistes al Parlament , a l' Ajuntament de Barcelona ia altres consistoris catalans.

També ha criticat la relació entre els socis del Govern de la Generalitat i ha cridat a evitar "la fragmentació i facilitar l'estabilitat i els equips de govern" que solucionin els problemes dels ciutadans.

El Consell Nacional ha reafegit les "dificultats i el fre que comporta per a Catalunya la divisió al Govern en temes estratègics" i ha manifestat la seva preocupació per aquesta situació, que considera que és reiterada.